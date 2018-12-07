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Trump'ın adalet bakanı adayı William Barr olacak

ABD Başkanı Donald Trump, adalet bakanlığı için William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu- Barr, George H. W. Bush döneminde 1991-1993 yılları arasında da adalet bakanı olarak görev yapmıştı

07 Aralık 2018 Cuma 18:35
Trump'ın adalet bakanı adayı William Barr olacak

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, adalet bakanlığına geçen hafta vefat eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush döneminde de bu görevi yürüten William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu.

Trump, Missouri eyaletindeki bir konferans için Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, adalet bakanı adayı olarak William Barr'ı göstereceğini söyledi.

Başkan Trump, Barr için "İlk günden bu yana bu görev için benim ilk tercihimdi." değerlendirmesinde bulundu.

- Barr, baba Bush döneminde de adalet bakanı olmuştu

1950'de New York'ta doğan Barr, 1991-1993 yılları arasında, geçen hafta 94 yaşında hayatını kaybeden ve Baba Bush olarak bilinen George H. W. Bush döneminde adalet bakanlığı görevini yürütmüştü.

Barr, 1973-1977 yılları arasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) da görev almıştı.

ABD basınına konuşan kaynaklar, dün Trump'ın Barr'ı adalet bakanlığına aday göstereceğini iddia etmişti.

- Trump, geçen ay Adalet Bakanı Sessions'ı görevden almıştı

ABD'de geçen ay yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar'ın ele geçirmesinin ardından Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevine son vermişti.

ABD basınında konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Trump'ın Sessions'ın görevine son vermesine özellikle kendisi hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterilmişti.

Trump'ın adalet bakanlığı görevine geçici olarak Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein yerine Özel Kalem Müdürü Matthew Whitaker'ı getirmesinin nedeni ise Whitaker'ın Rusya soruşturmasına karşı aldığı sert pozisyon olarak görülüyordu.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:35
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