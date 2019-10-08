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Trump'ın Türkiye açıklamasına dolardan ilk tepki

Dün 5,84 seviyelerine çıkan dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın Trump'ın olumlu açıklamaları sonrası 5,78'e kadar geriledi.

08 Ekim 2019 Salı 16:24
Trump'ın Türkiye açıklamasına dolardan ilk tepki

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon gerçekleştireceği haberleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçerek 5,84 seviyelerine kadar çıkmıştı. Trump'ın söylemini yumuşatarak Türkiye için övgü dolu sözler söylemesiyle dolar yönünü aşağı doğru çevirdi. Olumlu açıklamalar sonrası kur, 5,80'nin altına inerek 5,78'i gördü. Dolar şu sıralar 5,79'dan işlem görüyor.

Olumlu açıklamalar sonrası düşüşe geçti

Haftaya 5,70 civarında başlayan Dolar/TLTrump'ın da açıklamalarıyla yükselişe geçerek dün 5,80'i aştı ve günü 5,83 civarında tamamladı. Kur bu sabah 5,8467'ye kadar yükseldi. Öğleden sonra Trump'ın "Türkiye ticaret ortağımız ve NATO'da müttefiğimiz" şeklindeki mesajı kurun 5,78'e kadar gerilemesinde etkili oldu.

"Türkiye'nin ABD'nin ortağı"

Trump, "Türkiye ABD'nin önemli bir ticaret ortağı ve NATO müttefikidir. İdlib'de pek çok insanın hayatını kurtarmamıza yardım eden bir anlaşma yaptı bizimle. Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Trump görüşecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de 13 Kasım tarihinde bir görüşme yapacak.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:24
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Donald Trump
  3. ABD

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