0553 313 94 23

"Trump'ın açıklamaları kendisine sorulmalı"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik ifadelerinin, Başkanın kendisine sorulması gerektiğini belirtti

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:10
"Trump'ın açıklamaları kendisine sorulmalı"

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik ifadeleriyle "yaptırımları" kastetmiş olabileceğini ancak bunu Başkanın kendisine sorulması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu turu kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da, basın mensuplarına konuşan Pompeo, Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadeleriyle ilgili henüz Türk yetkililerle görüşmediğini ifade etti.

Trump'ın Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG arasında 20 mil (yaklaşık 30 kilometre) uzunluğunda tampon bölge açıklamasının Washington'un bölgedeki politikalarıyla uyum içinde olduğuna işaret eden Pompeo, tampon bölgenin "Washington'un Türklerle görüşmelerde ulaşmak istediği sonuç" olduğunu ancak "sürecin gelişme aşamasında bulunduğunu" dile getirdi.

Pompeo, "DEAŞ'ı yenilgiye uğratmakta yanımızda mücadele edenlerin güvende olduğundan, aynı zamanda teröristlerin Türkiye'ye saldırma imkanı bulunmadığından emin olmak istiyoruz. Bunlar bizim iki eş hedefimiz. Eğer bir boşluk oluşturabilirsek, isterseniz buna tampon bölge deyin, burada da doğru güvenlik ayarlamalarını yapabilirsek, bu bölgedeki herkes için iyi olacaktır." diye konuştu.

ABD yönetimin Türkiye'nin "uygun olmayan yollarla" PKK/YPG'nin üzerine yürümemesi gerektiği konusunda "açık bir tutum ortaya koyduğunu" savunan Pompeo, "Eğer konu teröristlerse, nerede olursa olsun aşırı fikirlileri vurmaya hazırız. Başkanın bu sabahki yorumları da bu tavırla uyum içinde." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle" neyi kastettiği sorulduğunda Pompeo, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde bir çok yerde yaptırımlar uyguluyoruz. Sanırım, bu türden adımlardan bahsediyor ama yine de (Trump'ın) kendisine sormalısınız."

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığını ve DEAŞ ile mücadelenin devam edeceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı, aynı zamanda Türkiye'nin YPG/PKK'yı hedef almasına karşı ülkeyi ekonomi ile tehdit etmiş ve bölgede 20 millik bir güvenli bölge kuracaklarını belirtmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:10
  1. PKK/YPG
  2. pompeo
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dizileri trafik kuralları hassasiyetine göre sıralayacağız"
    1. "Dizileri trafik kuralları..
    2. 38 yıl sonra yakalanıp ülkesine..
    3. Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    4. İşkur alımları ne zaman 2019 İŞKUR..
    5. Kastamonu'da sahte para operasyonu
    6. Uzman isimden kritik uyarı: Türkiye'ye..
    7. Türkiye'den flaş IKBY kararı! Ambargo..
    8. Cezayir petrol üretimini günlük 25 bin..
    9. SGK geri ödeme listesine alınan..
    10. Tenis: Avustralya Açık
    11. Sözleşmeli öğretmen atama..
    12. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm özeti!..
    13. Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
    14. Gece Yolcuları'ndan "Baba Şarkılar"..
    15. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat..
    16. Hastaneler dolup taşınca Bakanlık'tan..
    17. Pilotlara uçuş öncesi alkol testi!
    18. Menemen'de ağıldan hırsızlık
    19. Diyarbakır'da kolide erkek cesedi..
    20. Milli Piyango İdaresinden "büyük..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!