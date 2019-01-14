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Trump'ın açıklamaları altını yükseltti! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları...

ABD Başkanı Trump'ın Suriye ile ilgili kafa karıştıran açıklamaları altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 229,4 lira seviyesinde dengelendi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:47
Trump'ın açıklamaları altını yükseltti! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları...

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 228,2 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle 226,6 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazancıyla 229,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını da 1.533 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.290,6 dolardan işlem görüyor.

Trump'ın kafa karıştıran açıklamaları...

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın gece yarısı sosyal medya hesabından Suriye ile ilgili kafa karıştıran açıklamalarının altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.

Bu hafta İngiltere'de Brexit süreci ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelecek açıklamaların piyasalar açısından önemli olacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.287 doların destek, 1.297 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu belirterek, bu hafta 232 lirayı direnç olarak takip edeceklerini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:47
  1. Donald Trump
  2. Gram altın ne kadar oldu?
  3. Çeyrek altın fiyatları
  4. Trump
  5. ABD
  6. İslam Memiş

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