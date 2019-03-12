0553 313 94 23

Trump'ın 2020 bütçesinde nükleer savaş başlığı detayı

ABD Enerji Bakanlığının 2020 mali yılı bütçesinde, geçen yıl geliştirilen "düşük tesirli W76-2 nükleer savaş başlığı" üretiminin mali yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi- Yüksek tesirli nükleer silahların modernizasyonuna ilişkin ise "B61-1" ve "W88" savaş başlıklarının üretimine başlanacağı, "W80-4" ile "W87-1" nükleer savaş başlıklarının da geliştirilmesinin devam edeceği vurgulandı

12 Mart 2019 Salı 21:23
Trump'ın 2020 bütçesinde nükleer savaş başlığı detayı

WASHINGTON (AA) - ABD Enerji Bakanlığının 2020 mali yılı bütçesinde, ülke yönetiminin 2018'de Nükleer Durum İnceleme Belgesi ışığında geliştirdiği "düşük tesirli W76-2 nükleer savaş başlığı" üretiminin 2020 mali yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Beyaz Saray'ın yayımladığı "Daha İyi Bir Amerika İçin Bütçe" başlıklı bakanlıkların bütçe özetleri raporunda, geçen yıl Nükleer Durum İnceleme Belgesi'ndeki düşük tesirli nükleer savaş başlıklarının üretilmesine ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bütçede "daha sınırlı ve esnek bir nükleer caydırıcılığı" desteklemek üzere kaynak ayırdığına vurgu yapılan raporda, "Bütçe, modern, güçlü, güvenli ve etkili olması için nükleer silah stokuna yönelik yatırımı artırıyor. Özellikle, bu bütçe W76-2 savaş başlıklarının geliştirme ve üretimini tamamlıyor." ifadesi yer aldı.

Yüksek tesirli nükleer silahların modernizasyonuna ilişkin de "B61-1" ve "W88" savaş başlıklarının üretimine başlanacağı ve "W80-4" ile "W87-1" nükleer savaş başlıklarının geliştirilmesine devam edildiği aktarıldı.

2020 mali yılı bütçesinde ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı için 16,5 milyar dolar bütçe belirlenirken, bunun 8 milyar doları ABD nükleer silah kapasitesinin modernizasyonuna ayrıldı.

Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı, "W76-2" düşük tesirli nükleer savaş başlığı üretimine bu yıl ocak ayında başlamıştı.

Pentagon'un 2019 mali yılı bütçesinde bu silahların geliştirilmesi için 22,6 milyon dolar ayırırken 5 yıl içerisinde de bu silahlar için toplam 48,5 milyon dolar harcanmasını öngörüyordu.

Texas'ın Pantax Nükleer Santrallerinde üretimine başlanan "W76-2" savaş başlıklarının İkinci Dünya Savaşında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombalarından küçük olacağı ifade ediliyor.

Denizaltılardan fırlatılan balistik füzelere takılacak bu savaş başlıklarının nükleer tesirinin düşük olmasından dolayı Nükleer Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Anlaşmasının "stratejik silahlar" tanımının kapsamına girmediği belirtiliyor.

ABD yönetimi, bu silahları Rusya'nın balistik füze ve nükleer anlaşmaları ihlal eden silah çalışmalarına karşı geliştirdiklerini ve konvansiyonel savaşlarda kullanılabileceğini vurguluyor.

Taktiksel silahlar olarak tanımlanan bu başlıkların kullanılması durumunda medyana gelebilecek sivil kayıplarına yönelik kaygılar dile getiriliyor.

Ayrıca, yüksek tesirli nükleer savaş başlıklı füzeleri taşıyan denizaltılara konuşlandırılacağı için bu başlıkların kullanılması durumunda karşı tarafın bunu yüksek tesirli nükleer başlık olarak değerlendirip, büyük nükleer silahlarla yanıt verebileceği konusunda da kaygılar var.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 21:23
  1. ABD
  2. Nükleer
  3. savaş başlığı
  4. W-76-2

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yasakların ardından Boeing şirketinden flaş açıklama!
    1. Yasakların ardından Boeing şirketinden..
    2. Trump'ın 2020 bütçesinde nükleer savaş..
    3. Isparta’da zincirleme trafik kazası:..
    4. Turizm sezonu öncesi uyuşturucu..
    5. Netanyahu'dan "6 İslam ülkesiyle temas..
    6. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    7. Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini..
    8. Avrupa borsaları karışık seyirle..
    9. Erdoğan: "Sandıklara, 15 Temmuz gecesi..
    10. Erdoğan: "Bizim milletimizin..
    11. Erdoğan: "Bu seçimler, bölücülerle..
    12. Erdoğan: "Muhalefet ne kadar önemsiz..
    13. Fırat Arslan bir numarada
    14. Erdoğan: "Kameralar önünde, inancıyla,..
    15. Cezayir'de Buteflika'nın kararları..
    16. Erdoğan: "Muhalefet sabah akşam bir..
    17. Cenap Şahabettin kimdir? Cenap..
    18. Konyaspor, Rizespor maçı..
    19. Manchester Cityli Kevin De Bruyne'den..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    21. AB, Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı
    22. "Trump, kızının ve damadının Beyaz..
    23. AK Parti’li Canbey: “Provokasyon..
    24. İskoçya'da çığ düştü: 2 ölü, 2 yaralı
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ezanına..
    26. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    27. Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ..
    28. Gürcistan, 2 milyar dolarlık enerji..
    29. SPK'dan muafiyet açıklaması
    30. SPK haftalık bülteni
    Ankara'yı sallayan gelişme: Mansur Yavaş kazansa dahi başkanlığı düşecek
    Ankara'yı sallayan gelişme: Mansur Yavaş kazansa dahi başkanlığı düşecek
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü