Trump'ı "vahşi bir katil" olarak çizen sanatçı konuştu

TIME ve Der Spiegel gibi dergiler için hazırladığı Trump karşıtı kapaklarla dünyada ses getiren Rodriguez, "Creativebloq"a açıklamalarda bulundu.

Trump'ın dünyanın görebileceği en değişik kişilerden biri olduğunu belirten Rodriguez, insanların böyle bir kişiye ne tepki vereceğini bilemediklerini, bu nedenle resimler çizerek tepki verdiğini söyledi.

Rodriguez, Trump'ın "Özgürlük Heykeli"nin kafasını kestiği ve altta "Önce Amerika" yazan çizimine ilişkin soruya, "Müslüman yasağı ilan edildiğinde çok öfkelendim. İnsanların ülkeye girişine dinlerine göre izin vermek, bir diktatörün, bir tiranın davranışıdır. ABD böyle yapmamalı. Bu resimde Trump'ı DEAŞ militanlarına benzeterek ABD'nin hayallerini öldüren bir katil olarak çizdim." yanıtını verdi.

Trump konulu resimlerinde sık sık ateş temasını kullanan Rodriguez, "O vahşi bir ateş gibi, ne yapacağı bilinmeyen, bir yerden diğerine atlayan, ülke için tehlikeli bir kişi." dedi.

Rodriguez, genelde evrimle ilgili konularda kullanılan, "ilerleme yürüyüşü" diye bilinen, maymundan dik yürüyen insan, alet kullanan insan ve çağdaş insana evrilmeyi resmeden görseli, hazırladığı dergi kapağında tersine çevirmiş, son halkaya da Trump'ı çizmişti.

Edel Rodriguez'in, Charlottesville kentindeki Ku Klux Klan'ın (KKK) da karıştığı aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Der Spiegel dergisinin ağustos ayı sayısının kapağı için hazırladığı resimde, Trump'ı başına KKK kukuletası geçirilmiş halde çizmiş, yanına "Trump'ın Gerçek Yüzü" yazılmıştı.

Rodriguez, 1980'de 9 yaşındayken siyası sığınmacı olarak Küba'dan ABD'ye göç etmişti.