0553 313 94 23

ABD piyasalarında sert düşüş! Trump'ı sorumlu tuttular: "Sen açıklama yapma"

ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi (DJIA), 700 puandan fazla düşüş yaşadı. Ekonomistler düşüşün sorumlusu olarak Çin ile ilgili açıklamalarından dolayı Başkan Trump'ı gösterdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:43
ABD piyasalarında sert düşüş! Trump'ı sorumlu tuttular: "Sen açıklama yapma"

ABD ile Çin arasındaki vergi krizi ve uluslar arası piyasalarda yaşanan son gelişmeler, ABD’nin önemli hisse senedi endekslerinden olan Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi'nde (DJIA) 700 puandan fazla düşüş yaşanmasına neden oldu.

ABD yerel saati ile saat 13.00’de DJIA’nın 744 puana kadar düşmesi, Almanya ve Çin ekonomisinden de gelen bir dizi sinyalin ardından meydana gelen tablo küresel bir resesyon oluşma korkusunu gündeme getirdi.

Merkez Bankası, dünya merkez bankası değil

ABD Başkanı Donald Trump da yaşan krizin ardından, sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Trump paylaşımında, FBR Capital Markets şirketinin küresel tahvil stratejisti Mark Grant’ın, ABD basınına yaptığı “Fed bir şeyler yapmak zorunda. Fed ABD Merkez Bankası, Dünya Merkez Bankası değil” yorumuna yer vererek bunu destekledi.

​ABD Başkanı, “Merkez Bankası çok hızlı hareket etti. Şimdi ise çok çok geç” ifadelerini kullandı.

Yapılması gereken çok şeyin olduğunu belirten Trump, Grant’ın bir diğer ifadesi olan, “Şu ana kadar Çin ürünlerine 300 milyar dolar değerindeki vergi uygulandı. Ama kimse bana bunun bizim ekonomimizi kötü etkilediğini ve tüketici seviyesinde ciddi bir artışa yol açtığını söyleyemez.” sözlerini alıntılayarak, “Ve milyar dolarlar alıyoruz.” ifadesini kullandı.

ABD'nin adımına karşın Çin'den taviz yok

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise yaptığı bir açıklamada, ABD’nin erteleme kararına karşın Çin’in herhangi bir tavizde bulunmadığını belirtmişti. Başkan Donald Trump’ın, ABD’nin Çin’e uygulanacak vergilerin erteleneceğini duyurmasından sonra dün ABD borsasında DJIA yer almak üzere endeksler puan kazanmış, Apple dahil olmak üzere bazı büyük teknoloji devi şirketlerin hisselerinde yükselmeler yaşanmıştı.

Öte yandan Çin ve Almanya’dan olumsuz ekonomik verilerin gelmesi, küresel ölçekte resesyon oluşma korkusunu gündeme getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:43
  1. ABD
  2. Çin
  3. ekonomi
  4. Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi
  5. DJIA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi
    1. Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi
    2. FETÖ şüphelisi eski polislere hapis..
    3. Turgut Özal Tabiat Parkını bayramda 72..
    4. Tekirdağ'da nakliyesi için anlaştı,..
    5. Tatil için yeni bir alternatif
    6. Siz, siz olun bu gıdaları açken..
    7. İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e..
    8. Hayatının hatasını yaptı! Genç kızın..
    9. Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem..
    10. MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek..
    11. Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle..
    12. Asya Katılım’ın ATM’leri satışa..
    13. Başkan Cabbar, belediye personeli ile..
    14. 3 yaşındakilösemi hastası Ahmet’in..
    15. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    16. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    17. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    18. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    19. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    20. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    21. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    22. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    23. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    24. Bursa’da gazimizi darp eden..
    25. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    26. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    27. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    28. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    29. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    30. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu