0553 313 94 23

Trump'ı şoke eden taciz skandalı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterilen Brett Kavanaugh hakkında cinsel taciz suçlaması ortaya çıktı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:26
Trump'ı şoke eden taciz skandalı!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterilen Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh hakkında ortaya atılan cinsel taciz suçlaması tartışma yarattı.

Söz konusu cinsel taciz iddiası, Trump tarafından aday gösterilen Kavanaugh'ın Kongre'den onay gerektiren adaylığını da tehlikeye soktu.

Washington Post gazetesine röportaj veren Christine Blasey Ford adlı kadın, 1980'li yıllarda Brett Kavanaugh ile aynı liseye giderken sarhoş olan Kavanaugh'un kendisini elle taciz ettiğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Kavanaugh ise hakkında yapılan suçlamaları reddetti.

Beyaz Saray'dan Brett Kavanaugh'ın sözlerine dayandırılarak yapılan açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu ve kendisinin iddia edildiği gibi bir şey yapmadığı belirtildi. 

Kavanaugh, konuya ilişkin, "Böyle birşey yaşanmadığı için dün kendisini tanıtana kadar bu suçlamayı kimin yaptığını bilmiyordum. Senato Yargı Komitesi ile 36 yıl öncesine dayanan bu yanlış iddiaları çürütmek ve doğruluğumu göstermek için uygun görülen herhangi bir şekilde görüşmek istiyorum." görüşünü dile getirdi. 

Yüksek Mahkeme üyeliği için Kongre'nin onayına ihtiyacı olan Brett Kavanaugh'ın kendisiyle ilgili oturum süreci tamamlanırken, Senato Adalet Komisyonunun bu hafta adaylığını oylaması bekleniyor.

"SENATO SÜRECİ BEKLETİLSİN"

Adalet Komisyonunun önde gelen isimlerinden Demokrat Parti üyesi Senatör Dianne Feinstein ise Ford'un hikayesini paylaşmasını desteklediğini ve aday oylamasından önce konuyla ilgili soruşturma yapılmasını istediğini vurguladı.  

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de yaptığı yazılı açıklamada, Washington Post gazetesinin 35 yıl öncesine dayanan ve ispatlanmamış iddiaları tam da komitenin oylama öncesi yayımlamasını rahatsız edici olarak nitelendirdi. 

ABD'nin en saygın okullarından biri kabul edilen Yale Üniversitesinde hukuk bölümünden mezun olan Brett Kavanaugh, annesi ve babasının da hukuk fakültesi mezunu olduğuna dikkati çekti.

Harvard, Yale ve Georgetown gibi saygın üniversitelerde hukuk dersleri veren 53 yaşındaki Kavanaugh, eski Başkan George W. Bush'a da danışmanlık yapmıştı.

Brett Kavanaugh ayrıca, yalan söylediği gerekçesiyle Bill Clinton'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı hazırlayan hukuk adamlarından biri olarak da biliniyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:26
  1. ABD
  2. Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Akbaba Lokomotiv Moskova maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı
    1. Emre Akbaba Lokomotiv Moskova maçında..
    2. Mustafa Denizli Süper Lig ekibiyle..
    3. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    4. Mesut Bakkal'dan galibiyet açıklaması:..
    5. Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi..
    6. Yersen! ABD istihbaratı: Soçi zirvesi..
    7. Rus üssü de hedef alındı: Rusya..
    8. Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Esed'e..
    9. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    10. Dev operasyon: 10 terörist öldürüldü!
    11. Katarlı gazeteciden Türkçe yorum:..
    12. 'Amerikan kabusu' cehennemi yaşattı!
    13. Batı'nın İslam düşmanlığı bitmiyor!..
    14. 12 Dev Adam'dan kritik galibiyet!
    15. Utanç günü! İşte Adnan Menderes'in son..
    16. Kedicikten akıl almaz Adnan Oktar..
    17. Başkandan İbrahim Üzülmez'e ağır sözler!
    18. İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması!
    19. Trenin çarptığı adamdan acı haber!
    20. "Yüzlerine tükürmek için gittim"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım