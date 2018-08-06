'Trump’ı lütfen durdurun!'

ABD dünyadaki gücünü Trump’ın demeçleri ile eritiyor. Kesinlikle bir devlet başkanı gibi konuşmuyor. Küresel barışı tehdit eden, akıldan mantıktan uzak demeçleri artık tüm dünya tarafından tepki ile karşılanıyor. Trump’ın ne yapmak istediğini ne ABD anladı ne de dünya…



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi.



Anlaşılması güç tavırları, Devlet adamlığından uzak sosyal medya paylaşımları Turamp’ın liderliğini tartışılır hale getirdi.



Trump dünya dengelerini değiştirecek açıklamaları ile gündemde yerini almaya devam ediyor. Trump’ın bu tür sansasyonel açıklamalarının önüne kim geçecek. Trump’ı kim durduracak.



Bugüne kadar özgürlük, demokrasi, İnsan hakları ve barıştan söz eden ve öncülüğünü yapan ABD, Trump’ın son açıklamaları ve yaklaşımları nedeniyle tüm kredisini yitirmektedir. Bu bağlamda Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, AB ülkelerini, ABD siyasetçilerini, devlet adamlarını, dünya basınını, Trump’ı dizginlemeye davet ediyoruz.



ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalede küstah bir çağrı! Yapılmıştır. 'Erdoğan ve Türkiye'ye operasyon düzenleyin' diye operasyonel bir yazıyı kaleme alan bu paçavranın dünya barışını, demokrasi ve insan haklarını tehdit eden Trump’ı ve açıklamalarını neden görmediğini soruyoruz? AYD olarak bizde diyoruz ki “5 ten büyük olan dünya Trump’a karşı harekete geçmeli.”



AYD Başkanı Sinan Burhan, Dünya 5 ten büyüktür dediği için hedef haline getirilmek istenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. dedi.



AYD olarak Dünya barışı, Özgürlükler, Demokrasi ve İnsan hakları için Trump’a dur diyoruz.



AB Elçilikleri başta olmak üzere diğer tüm ülkelerin elçiliklerine bir mektup göndererek çağrıda bulunduk.



Dünyayı “TRUMP’A DUR DE” kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz.

Sinan BURHAN

AYD Başkanı