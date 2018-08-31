ABD'li dev şirket Trump'ı takmadı! Türkiye'ye geliyor

ABD'li dev şirket, Türkiye'ye yaptırım silahı çeken başkanları Donald Trump'ı ters köşe yaptı. Türkiye'nin potansiyelini es geçemeyen dünyaca ünlü profesyonel ağı LinkedIn yatırım hazırlıklarına başladı. 500 milyon aktif kullanıcısı olan ABD'li şirketin, Türkiye'de ofis açmak ve yatırım yapmak amacıyla iş görüşmelerine başladığı öğrenildi.



FIRSATI KAÇIRAMAYIZ

İki hafta önce Türkiye'deki yönetici adayları ile video konferans yapan LinkedIn, İstanbul'da açacağı ofiste ilk etapta 50'ye yakın istihdam yaratmayı planlıyor. Şirketin, görüşme yaptığı yöneticilere, Türkiye pazarındaki potansiyeli kaçırmamak için ofis açma hazırlıklarında oldukları bilgisini vermesi de dikkat çekti. Mülakatlarda, şu ifadelere de yer verildi: "Türkiye pazarında hızlı bir büyüme yaşıyoruz. Bu büyümede KOBİ'lerin payını da artıracağız. Üst yönetimle ofis açılmasıyla ilgili zamanlamayı konuşuyoruz."



HEDEF İSTANBUL'DAN YÖNETİM

Edinilen bilgilere göre, şirketin gelecek planları arasında bölgedeki 30'a yakın ülkeyi İstanbul'dan yönetmek var. 200 farklı ülkeden 500 milyon üyeye sahip olan şirketin merkezi Dublin'de yer alıyor. Şirketin dünya genelinde merkez ofis açtığı ülke sayısı ise 10'u bulmuyor.



SOSYAL AĞLAR TAKMIYOR



LinkedIn bu adımıyla, ABD Başkanı Donald Trump'ın sevmediği Google, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağların arasına eklenmiş oldu. Geçen hafta Trump, bu ağları kendisi hakkında negatif algı oluşturmakla suçlamıştı. 2016'da 26.2 milyar dolara Microsoft tarafından satın alındıktan sonra pazar payını katlayan şirket, geçen yıl Türkiye pazarında yüzde 26 büyüyerek 6 milyon kullanıcıya ulaştı.

(Sabah)