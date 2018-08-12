Trump'ı çıldırtan tablo! Artmaya devam ediyor

ABD’nin dış ticaret açığı Trump’ın ek gümrük tarifelerine rağmen rekora koşuyor. Trump yönetiminin son 1,5 yılda uygulamaya koyduğu korumacı ticaret politikalarının sonuçları açığı kapatmaya yetmiyor. ABD 2,4 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 1,5 trilyon dolar ihracat ile Çin’den sonra ikinci en büyük ihracatçısı konumunda.

AZALMIYOR ARTIYOR



ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2017 yılında ABD’nin ihracatı % 6,6 artarak 1 trilyon 546 milyar dolarda kaldı, ithalatı ise %7,2 artarak 2 trilyon 409 milyar dolara tırmandı. Ülkenin geçen yıl dış ticaret açığı yüzde 8,1 artışla 862 milyar dolara yükseldi. Başlattığı ek gümrük vergilerine rağmen ABD’nin dış ticarette büyük açık vermesi Donald Trump’ı adeta çıldırtıyor. Çünkü ABD’nin dış ticaret açığı azalmıyor, aksine artıyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 7 artan dış açık 291 milyar dolara ulaştı.

YILIN EN BÜYÜK AÇIĞI

Trump’ın ilk başkanlık yılında (2017) kırılan rekoru geride bırakan ülkenin dış ticaret açığının 2018’de, son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselebileceğine işaret ediyor. Hem bu yılın ilk yarısı hem de 2017’nin tamamına ilişkin ticaret verileri, Trump’ın radikal ticaret politikalarından istenen sonucu alamadığını ortaya koyuyor. ABD ekonomisi, 2017 yılında Beyaz Saray tarafından uygulanan tüm korumacı ticaret politikalarına rağmen 566 milyar dolarla son 9 yılın en yüksek ticaret açığını vermişti.



İŞE YARAMADIĞI HALDE SÜRDÜRÜYOR



Geçen yıl Trans Pasifik Ortaklığı’ndan (TPP) çekilen, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) müzakereye açan ve bazı ürünlere gümrük vergileri getiren Trump’ın korumacı ticaret politikaları, bu yıl da gümrük tarifeleriyle artarak devam ediyor. Mart ayında çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirerek tüm dünyanın tepkisini toplayan Washington yönetimi, ayrıca dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin’i, 100 milyarlarca dolarlık tarifelerle dize getirmeye çalışıyor.



ÇİN’E BUNUN İÇİN SALDIRIYOR



ABD, en büyük ticaret açığını Çin ile veriyor. ABD-Çin ticareti, geçen yıl 635,5 milyar dolarla rekor kırdı. Bu rakamın yaklaşık 130 milyar dolarını ABD’nin ihracatı, 505,5 milyar dolarını ise Çin’in ihracatı oluşturuyor. Yani ABD, Trump’ın başkanlık koltuğunun ilk yılında (2017) Çin ile ticaretinde 375 milyar dolarlık açık verdi. Üstelik ABD’nin savaş açtığı Çin’e verdiği ticaret açığı artarak devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 9 artarak 185 milyar dolara çıktı. Yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde Çin’le ticaret açığı, geçen yılın rekorunu geride bırakabilir.



ALMANYA, MEKSİKA VE KANADA İLE DE AÇIK KAVGASI



ABD’nin dış ticaret açığı verdiği diğer önemli ülkeler Meksika, Almanya, Kanada olarak sıralanıyor. ABD’nin en büyük ticaret partnerlerinden Meksika ile geçen yıl verdiği ticaret açığı 64,3 milyar dolardan 71 milyar dolara çıktı. Almanya olan dış ticaret açığı geçen yıl 64 milyar dolardan 65 milyar dolara çıkan ABD’nın Kanada ile 15,4 milyar dolardan 17,6 milyar dolara yükseldi. ABD’nin AB ülkeleriyle toplam ticaret açığı ise Trump’ın ilk yılında 162,4 milyar dolardan 173,7 milyar dolara çıktı.



SOSYAL MEDYA YALANLARI



Dünyanın önde uluslararası kuruluşları ve ekonomistleri, küresel ticaret sistemini sarsan tarifelerle yükselen ticaret gerginliklerinin hiçbir ülkenin yararına olmayacağını vurgulamaya devam ediyor. Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, hem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem de destekçilerine yönelik etkinliklerde, “tarifelerin Amerikan ekonomisi için çok işe yaradığı ve Çin ekonomisine büyük zarar verdiği” gibi iddialarda bulunuyor. Bu iddialar özellikle sosyal medyada önümüzdeki sonbaharda yapılacak seçimler öncesinde kamuoyunu yönlendirme faaliyeti olarak nitelendiriliyor.



HİNDİSTAN, İNGİLTERE VE GÜNEY KORE İLE DOST



Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’nin 2017 yılında ilk beş tedarikçisi Çin, Meksika, Kanada, Japonya ve Almanya olarak sıralanıyor. 2007 yılından bu yana ABD’nin en önemli tedarikçisi Çin. ABD açısından önemi artan diğer tedarikçiler arasında Güney Kore, İngiltere, İtalya, Hindistan ve Fransa öne çıkıyor. 2017 yılı sonu rakamlarına göre Türkiye, ABD tedarikçileri arasında 34’üncü sırada yer alıyor. ABD’nin temel ihracat kalemleri petrol ürünleri, otomotiv, araba parçaları ve aksesuarları, elektronik devreler ve cep telefonu. En çok ithal edilen ürünler arasında araba, telefon cihazları, bilgisayar ve otomotiv parçaları yer alıyor



TÜRKİYE İLE FAZLA VERİYOR



Türkiye’nin ABD pazarından aldığı pay sadece %0,4. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 20,6 milyar dolar olarak geçekleşti. Bunun 8,6 milyar doları Türkiye’nin yaptığı ihracat, yaklaşık 12 milyar dolar ise yaptığımız ithalattan oluştu. ABD’nin fazla verdiği dış ticaretimizde, Türkiye’nin etkinliği son yıllarda sürekli arttı. 13 yıldır açık verdiğimiz ABD ile ticaretimizde 2011 yılında 11,4 milyar dolar açık vermiştik. Bu tarihten sonra azalma eğilimine giren dış ticaret açığımızın bu yıl 3 milyar dolar civarında olması bekleniyor.