Trump'ı çıldırtacak haber! Rusya ve Çin'den açıklama geldi

Pekin’de Çinli mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkelerinin 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmanın arkasında olduklarını belirtti.



TRUMP'IN AÇIKLAMALRINA RAĞMEN HAMLELERE KARŞI ÇIKILACAK!



Rus bakan, Çin’le birlikte anlaşmanın bozulması yönündeki hamlelere karşı çıkacaklarını vurguladı.

Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce ve seçildikten sonra, Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadeleri sık sık kullanıyor. Ancak henüz bu konuda ciddi bir adım atabilmiş değil.