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Trump'ı bitirecek iddia! Peş peşe açıklamalar geldi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta (NYT) yayımlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, ailesinin "vergi kaçırmasına" yardım ettiğini iddia eden haber, ülkede infial meydana getirirken Trump cephesinden peş peşe açıklamalar yapıldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:36
Trump'ı bitirecek iddia! Peş peşe açıklamalar geldi

Son dönemde yaptığı haberlerle sık sık ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haber"  eleştirilerinin hedefinde olan New York Times gazetesi, dün yayımladığı araştırmada Trump'ın,  ailesinin milyonlarca dolar vergikaçırmasına yardım ettiğini iddia etti. ABD  basınının manşetten gördüğü haber, Trump cephesinde sert eleştirilere neden oldu.

Trump açıklama yaptı

Trump, sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York Times  benim daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yaptım gibi gösterdi. 'Paranın şu andaki  değeri' konseptini kullandılar." ifadesini kullandı.

NYT'nin haberlerin yüzde 97’sinde kendisini kötü gösterdiğini savunan  Trump, Amerikan başkanlık seçimlerine atıfla "Kötü seçim tahmininden asla  kurtulamadılar!" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da dün yaptığı açıklamada, "Fred Trump hayatını kaybedeli 20 yıl oldu ve New York Times’ın Trump ailesine yönelik  yanlış yönlendirici haberlerine tanıklık etmek üzücü." diye konuştu.

ABD Vergi Dairesinin (IRS) bu işlemleri yıllar önce inceleyip  bitirdiğine işaret eden Sanders, "NYT ve diğer basın organlarının ABD halkındaki  güvenilirliği şu anda çok düşük çünkü haber yapmak yerine 7/24 Trump ve ailesine  saldırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, New York Times’tan bir özür beklediklerini de söyledi.

NYT'nin iddiaları

ABD'nin önde gelen gazetelerinden NYT, dün yayımladığı bir  araştırmada, Başkan Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine  karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini  ileri sürmüştü.

Araştırma kapsamında, Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları  ve çalışanları ile mülakatlar yapan NYT, ayrıca banka hesapları, mali denetim ve  faturalar da dahil Trump ailesine ait yüz bin sayfadan fazla belgeyi  incelemişti.

İncelemeler sonucunda, Donald Trump'ın babasının milyonlarca dolar usulsüz vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürülmüştü.

NYT, Trump’ın kendi mirasını kendisi oluşturduğu iddialarının aksine,  babasından dolayı uzun süredir büyük bir mirasın sahibi olduğunu kaydetmişti.  Buna göre Trump, 3 yaşına kadar 200 bin doların sahibi, 8 yaşından milyoner  olduğu 40’lı ve 50’li yaşlarında ise yılda 5 milyon doların sahibi olmuş.

Haberde hem baba Trump’ın hem de Trump kardeşlerin sadece yasal  boşluklardan yararlanmak yerine sahip oldukları mal varlıklarını değerinin çok  daha altında göstererek milyonlarca dolar vergi kaçırdığı belirtilmişti.

Trump kardeşlerin "şirket oyunu"

Ayrıca baba Trump’ın çocuklarına miras bıraktığında ödeyeceği verginin  büyüklüğünü düşünerek bu konuda da Trump kardeşlerin bir şirket kurdukları ortaya  çıkmıştı.

All County Building Supply & Maintenance adı verilen şirketten Fred  Trump’ın inşa ettiği evlerin buzdolabı, fırın gibi malzemelerinin bu şirket  üzerinden yüksek fiyatlara alındığı iddia edilmişti. Böylece şirketin yüzde  100'ün üzerinde kar ederek bir şekilde buraya düşük vergilerle para aktarıldığı  belirtilmişti. 

Baba Trump'ın çocuklarına 1 milyar dolardan fazla miras bıraktığı ve  bunun için ödenmesi gereken vergi miktarının 550 milyon dolar olduğu belirtilen  haberde, buna rağmen Trump kardeşlerin bu meblağın sadece 52,2 milyon dolarını  ödediğini belirtilmişti.

NYT, Donald Trump'ın babasının, babasından kalan gayrimenkulleri  değerinin altında göstererek kendisi ve kardeşlerinin daha az vergi ödediğini de  iddia etmişti.

"Miras değil, borç"

NYT’ye göre, Fred Trump oğluna o zamanın parasıyla 60,7 milyon dolar  "borç" verdi. Çoğunluğu geri ödenmeyen bu tutar şu anda 140 milyon dolardan daha  yüksek bir meblağa tekabül ediyor. 

Ulaşılan belgelere göre, Fred Trump’ın 1995’teki veraset ve intikal  vergisi kayıtlarına göre, ailenin 25 apartman kompleksi ve diğer gayrimenkullerin  fiyatını sadece 41,1 milyon dolar olarak bildirildiği ancak, 2004’te bankaların  söz konusu mal varlıkları için 900 milyon dolar değer biçtiği ortaya kondu. 

Trump kardeşlerin babalarının ve annelerinin vefatının ardından,  babalarının şirketini satmaya karar verdiğinin hatırlatıldığı haberde, 2004’te  yapılan satışta Trump’ın payına 177,3 milyon dolar düştüğü belirtildi ancak bu  satışın gerçek değerinin milyonlarca dolar daha fazla olduğu ortaya çıktı. 

Trump'ın avukatı ve kardeşinden savunmaz

Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump da yaptığı açıklamada, babasının  ve annesinin vefatının ardından tüm vergilerin ödendiğini ifade etti.

Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde vergi  beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer  almıştı.

Trump'a yönelik vergi kaçakçılığı suçlamaları araştırılıyor.

New York Times'ın, Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi  stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına  yardım ettiğini ileri sürmesinin ardından New York Vergi Dairesi bu iddiaların  araştırıldığını açıkladı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 07:36
  1. Donald Trump
  2. New York Times
  3. vergi

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