0553 313 94 23

Trump'dan tehlikeli açıklama! "Muhtemel bir saldırıya hazırız"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:07
Trump'dan tehlikeli açıklama! "Muhtemel bir saldırıya hazırız"

ABD Başkanı Donald Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Trump, Riyad'dan gelecek cevaba göre hangi koşullarda harekete geçeceklerini belirleyeceklerini bildirdi.

"Yedek stoklar kullanılabilecek"

Başkan Trump ayrıca, söz konusu tesislere yapılan saldırının ardından ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların "ihtiyaca göre" kullanımına onay verdiğini de aktardı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:07
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. İran
  4. İHA
  5. petrol tesisi
  6. saldırı
  7. BAE

YORUM YAZ

  • TURGUTTURGUT15 dk önce
    Kimin eli kimin cebinde belli, yine silah satacak..
  • EymanEyman23 dk önce
    Dünya düzenini bozan bu bozguncu alçaklara karşı artık kelime bulamıyorum. Yeter artık ey müslümanlar, ya zilletçe yaşamaya devam edelim yada izzetimizle ölelim. Kahrolsun Amerika ve işbirlikçi hainler.
  • HaydarHaydar27 dk önce
    ATALARIMIZ DEMİŞ ısıracak köpek dişini göstermez. Trump İran dan daha hangi sunnilere saldırması için baskı yapıyor. Suriyede İran, Yemen'de İran, İsraile yardım eden iranlı komandolar. Daha bilmediğimiz neler vardır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Suriye'nin geleceği Suriye halkına bağlıdır ve kararı onlar vermelidir
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:..
  2. FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri..
  3. İİT Dışişleri Bakanlarından 'İsrail..
  4. Adana’da 12. kattan düşen çocuk öldü
  5. Sarıkamış’ta boz ayı ailesi..
  6. Tunceli'de bir terörist etkisiz hale..
  7. TÜRKAV’dan 21. piknik ve müzik şöleni
  8. Kara yollarında durum
  9. Neslican Tay kimdir? Neslican Tay..
  10. Ayak yanması nasıl geçer? Ayak yanması..
  11. Endonezya'daki orman yangınları! Uçak..
  12. Adana’da dolunay güzel görüntüler..
  13. Petrol krizi sonrası dolar hareketlendi!
  14. Göcek’te yat yangını, lüks yat cayır..
  15. Buhara Köyü nerede? Eskişehir Buhara..
  16. İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik..
  17. Trump'dan tehlikeli açıklama: Faili..
  18. Meteoroloji uyardı: Türkiye'nin büyük..
  19. Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020..
  20. Endonezya'daki orman yangınları
  21. ABD'den misilleme önerisi "İran’ın..
  22. Kulak ağrısı nasıl geçer? | Evde tedavi!
  23. 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı..
  24. Türkiye'den dev hamle! Geliyorlar
  25. Malezya'da hava kirliliği indeksi "çok..
  26. Verilen sözler tutulmadı! Erdoğan..
  27. Bir ilk olacak: İnsan taşıyan drone!
  28. Binali Yıldırım Montreal’de Türklerle..
  29. 16.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  30. Venezuela'da muhalefet Barbados..
Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
Okuyanın kafasını karıştıran olay... Yerine kayyım atanan başkan, kayyımın yerine kayyım olarak atandı
Okuyanın kafasını karıştıran olay... Yerine kayyım atanan başkan, kayyımın yerine kayyım olarak atandı
CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?

Günün Karikatürü

15 Eylül 2019
Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!
Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!