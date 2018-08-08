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Trump'dan Putin'e mektup: İşbirliğini artıralım

Rusya'yı ziyaret eden ABD'li senatör Rand Paul, Başkan Donald Trump'ın mektubunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimine sunduğunu belirtti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:56
Trump'dan Putin'e mektup: İşbirliğini artıralım

ABD'deki Rusya soruşturması yüzünden iki ülke ilişkileri yine gerilimli bir dönemden geçerken Cumhuriyetçi Partili bir heyetle ABD'nin önde gelen senatörlerinden Rand Paul, Rusya'yı ziyaret ediyor. Paul, Moskova'daki temasları sırasında Trump'ın Putin'e gönderdiği mektubu Rus tarafına ilettiğini duyurdu.

"HER ALANDA İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ"

Twitter'dan açıklama yapan Paul, "Başkan Trump'ın mektubunu Devlet Başkanı Putin'in yönetimine sunma şerefine nail oldum. Mektupta terörle mücadele, parlamenterler arasındaki diyaloğun artırılması ve kültürel temasları devam ettirmek de dahil olmak üzere farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı" dedi.

PESKOV: MEKTUP DİPLOMATİK KANALLARDAN ALINDI

Kremlin de mektubun iletildiğini teyit etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mektubun Rus tarafına diplomatik kanallardan ulaştırıldığını, mektubun en kısa sürede Putin tarafından okunmasını beklediklerini belirtti.

PAUL, ST. PETERSBURG'A GEÇECEK

Cumhuriyetçi Parti'nin Libertaryen kanadından olan Paul, Moskova'da parlamentonun üst ve alt kanatları Federasyon Konseyi ve Duma'dan temsilcilerin yanısıra Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüştü. Yarın St. Petersburg'a geçerek kent yönetimi temsilcileri dahil bir dizi görüşme yapacak.

"DÜNYA KARMAŞIK BİR YER"

Rusya ile yakınlaşma yanlısı, Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de Putin'le düzenlediği zirveyi desteklemiş olan Paul, Rusya ziyaretinin amacını Washington ile Moskova arasında diyaloğu teşvik etmek olarak açıkladı. Moskova'da ''Dünya karmaşık bir yer, Suriye ve başka yerlerde Rusya ile çok yakın pozisyondayız, aramızda iletişim kanallarının açık olmaması büyük hata olur'' diye konuşan Paul, Rus parlamentosundan bir heyeti Washington'a davet etti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:56
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

  • b sb s50 dk önce
    ya putin in sabahi baska aksami baska böyle baskanmi olur kk benziyor
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