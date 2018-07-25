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Trump'dan küstah Kudüs açıklaması! 'Keyfini çıkarın'

ABD Başkanı Donald Trump'tan küstah bir Kudüs açıklaması daha geldi. Trump,Kansas'taki bir kongrede yaptığı konuşmada ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni taşıması konusunda, "Bunu yaptık. Bununla gurur duyuyoruz, keyfini çıkarın" açıklaması yaptı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:12
Trump'dan küstah Kudüs açıklaması! 'Keyfini çıkarın'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili, "Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim." ifadelerini kullandı.

"HER LİDERDEN TELEFON YAĞIYORDU"

Kendisinden önceki çoğu başkanın ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde sözler verdiğini ama hiçbirinin bu vaadi yerine getirmediğini söyleyen Trump, "Bunun nedenini anlıyorum. Zamanı geldiğinde ve insanlar bu konuda dedikoduları duymaya başladıklarında, bana yalvaran, bunu yapmamamızı isteyen dünyanın her tarafından, her liderden telefonlar yağıyordu. Haklı olarak ben de aramalarına asla cevap vermedim. Bunu yaptıktan sonra onları geri aradım." dedi.

Seleflerine dışardan Kudüs konusunda büyük baskı yapıldığını dile getiren Trump, şöyle devam etti:

"Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim."

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına en çok Hristiyan Evanjeliklerin sevindiğini belirten Trump, "Bunu yaptık. Bununla gurur duyuyoruz. Keyfini çıkarın." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:12
  1. Donald Trump
  2. Amerika başkanı
  3. Kudüs açıklaması
  4. Küstah açıklama
  5. Kudüs Filistin'in başkentidir

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  • Tuğra tc.Tuğra tc.1 sa önce
    Hayırdır gavurdan medetmi umuyordun yoksa.
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