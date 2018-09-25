Trump'dan flaş açıklama: Ruhani ile görüşmeyi planlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında "Taleplere rağmen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok. Gelecekte bir gün olabilir. Eminim kesinlikle sevimli bir adamdır!" paylaşımını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul zirvesinde Ruhani ile görüşmek istediğini belirtmişti.

Pompeo, Amerikan TV kanalı NBC'de katıldığı programda, "Başkan Trump, her an biriyle görüşmekten mutluluk duyar ve bu konuda oldukça açık." ifadesini kullanmış ancak görüşme talebinin Ruhani tarafından gelmesi gerektiğini savunmuştu.