Trump'dan ABD ordusuna talimat! "Mültecileri durdurun"

ABD'de 6 Kasım'daki ara seçimler için geri sayıma geçilirken göçmenleri öcü gösterme kampanyasına hız veren ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika ülkelerinden harekete geçip Meksika'ya yığılan binlerce kişilik göçmen kafilesini durdurmak üzere orduya başvurdu.

800-1000 arası asker konuşlandırılması bekleniyor

'ABD'nin göçmen taarruzu altında olduğunu, tehlikeli bir göçmen güruhunun ülkeyi istilaya geldiğini' iddia eden Trump, ordudan Meksika sınırına 800-1000 arası asker konuşlandırmasını talep etti.

İlkin Trump Orta Amerikalı göçmenlerin Meksika üzerinden girişini önlemek üzere orduyu sınırı korumaya göndereceğini söyledi.

'Kanun uygulayıcılık yapmayacak'

Ardından Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili, ordunun, İçgüvenlik Bakanlığı'ndan, muvazzaf birliklerin Meksika sınırına konuşlandırılmasına yönelik talep aldığını belirtti.

Ordunun 800-1000 arası sayıda askerin lojistik ve altyapı desteği eşliğinde sınıra konuşlandırılmasını gerektirebilecek talebi incelediğini aktaran ABD'li yetkili, sınıra konuşlandırılacak askeri birliklerin 'kanun uygulama faaliyetlerine' girmeyeceğini, bunun 1870'lerde çıkarılan federal yasalarla yasaklandığını kaydetti. Ancak ordu, kanun uygulayıcılara destek hizmeti verebilir ve 1980'lerden beri de bunu sık sık yaptı.

Trump, orduyu göçmenleri durdurmak için görevlendirdi

Pazartesi günü Meksika'da yığılan göçmen kafilesini 'ulusal acil durum' diye niteleyerek Sınır Koruma Devriyesi ve ABD ordusunu alarma geçirdiğini duyuran Trump, "Bu ulusal acil durum için orduyu gönderiyorum. Onlar durdurulacaklar" demişti.

Trump'ın sıfır hoşgörü politikası çerçevesinde ailelerinden koparılan çocuklar, gençler, Teksas eyaletinin Meksika sınırındaki Tornillo kentinde çadır kamplara konuluyor.

Binlerce kadın ve çocuk yollarda

Buna rağmen Orta Amerika ülkelerindeki şiddet, yoksulluk ve hükümet yolsuzluğundan kaçan binlerce göçmen ABD'ye doğru ilerliyor. Çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Meksika'nın Guatemala sınırı yakınındaki Mapastepec kentinde çarşamba gecesini geçiren 5300 göçmen, perşembe günü tekrar yürüyüşe geçti. Guatemala'dan harekete geçen 1000'den fazla göçmen daha var.