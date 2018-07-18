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Trump'a şok hakaretler: Moron, korkak ve kukla!

Marvel'ın Kaptan Amerika karakterini oynayan oyuncu Chris Evans, Trump'a hakaret etti. Evans, Helsinki'de konuşan Trump'ı, 'FBI'ı küçük düşüren bir moron olarak' niteledi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:11
Trump'a şok hakaretler: Moron, korkak ve kukla!

Trump ile Putin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ortak basın toplantısı düzenledi. Trump'ın konuşmaları ABD'de büyük yankı uyandırırken, Hollywood oyuncusu Chris Evans ABD Başkanı'na sert bir dille tepki gösterdi.

EVANS TRUMP'A HAKARET ETTİ

Ortak toplantıda açıklama yapan Trump, "Rusya'yı savunmak ve FBI'ı küçük düşürmekle" suçlandı.

Chris Evans'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Bugün tam bir rezaletti. Donald Trump, Amerika'yı utandırdı ve bunun için kendisinden utanmalı! Trump'ın siyasi refahı uğruna demokrasimize Rusya'nın müdahalesini görmezden gelmeyi seçmesi herkes için büyük bir utanç. Tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradım" yazdı.

Peş peşe 3 tweet atan Kaptan Amerika karakterinde rol alan oyuncu, "Moron, korkak ve kukla" sözleriyle hakaret boyutuna çıktı.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:11
  1. Putin
  2. Trump
  3. Chris Evans

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