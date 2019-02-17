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Trump'a şok! Aday gösterdiği Nauert'ten 'çekilme' kararı

ABD Başkanı Trump'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adayı olarak gösterdiği ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert adaylıktan çekildiğini açıkladı.

17 Şubat 2019 Pazar 07:41
Trump'a şok! Aday gösterdiği Nauert'ten 'çekilme' kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in,  ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yaptığı  yazılı açıklamada, Nauert'in BM Daimi Temsilciliğine adaylıktan çekilmesine  ilişkin ifadelerine yer verdi.

“Ailemin yararına...”

Buna göre Nauert, BM Daimi Temsilciği pozisyonuna kendisini aday  gösterdiği için Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür  etti. Nauert, çekilme kararına ilişkin, "Son iki ay ailem için çok yorucu oldu.  Bu sebeble ailemin yararına adaylıktan çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Nauert, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak Trump yönetimi altında  görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına da  teşekkür etti.

Bakan Pompeo da Nauert'in kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Heather Nauert, ekibimin kıdemli bir üyesi olarak görevlerini mükemmel şekilde  yerine getirdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği adaylığından çekilme  kararına saygı duyuyorum. Heather'a gelecekteki tüm girişimlerinde başarılar  diliyor ve kendisinin aldığı her rolde bu ulusun büyük bir temsilcisi olacağına  inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday  gösterdiği Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes  tarafından saygı görecek.'' ifadesini kullanmıştı, fakat Daimi Temsilcilik  pozisyonuna gelmesi için ABD Senatosunca onaylanması gereken Nauert, "siyasi  tecrübesizlik" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 07:41
  1. Heather Nauert
  2. ABD
  3. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği
  4. Donald Trump

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