Trump'a NATO şoku! ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi ABD'nin NATO'dan olası çıkışını engellemeyi öngören yasa, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 22 ret oyuna karşı 357 evet oyu ile kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin NATO'dan olası çıkışını engellemeyi öngören yasayı 22 ret oyuna karşı 357 evet oyu ile kabul etti. Kabul edilen yasa, ABD'nin NATO'dan çıkışını engelleyecek. Yasa ile beraber ABD'nin NATO'ya olan bağlılığı teminat altına alındı fakat Trump'ın da bahsettiği gibi NATO'ya üye olan ülkelerin ödemelerini düzgün şekilde yapması gerektiği ifadesine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.