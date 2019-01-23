Trump'a NATO şoku! ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi
ABD'nin NATO'dan olası çıkışını engellemeyi öngören yasa, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 22 ret oyuna karşı 357 evet oyu ile kabul edildi.23 Ocak 2019 Çarşamba 11:40
ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin NATO'dan olası çıkışını engellemeyi öngören yasayı 22 ret oyuna karşı 357 evet oyu ile kabul etti. Kabul edilen yasa, ABD'nin NATO'dan çıkışını engelleyecek. Yasa ile beraber ABD'nin NATO'ya olan bağlılığı teminat altına alındı fakat Trump'ın da bahsettiği gibi NATO'ya üye olan ülkelerin ödemelerini düzgün şekilde yapması gerektiği ifadesine yer verildi.
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