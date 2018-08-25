Elemanı, ‘yürüyen kibir Trump’ için “mütevazı” dedi, Amerikalıları güldürdü

yeniakit.com.tr ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümetinde müşavir vazifesi gören ve sık sık ekranlara çıkan Kellyanne Conway, Trump’ın en iyi özelliğinin “alçakgönüllülüğü” olmasını söyleyince, Trump’ın sözlerinden derlemelerle Trump karşıtları mevcut Amerikan idaresinin gülünçlüğünü bir kez daha gözler önüne serdiler.

TRUMP’IN KİBİR SAÇAN SÖZLERİNDEN DERLEME YAPTILAR

Kellyanne Conway’in katıldığı bir televizyon programında, Trump’ı uzun süredir tanıyıp onunla birlikte çalışan biri olarak kendisine Trump’ın “en iyi özelliğinin” ne olduğu sorulsa ne diyeceği sual edildi. Conway’in ise cevabında, “tevazusunu” söyleyeceğini belirtmesi üzerine Trump karşıtı Amerikalılar, Trump’ın sözlerinden bir video derlemesi husule getirdiler.

İzleyenlerin gülüşmesi ve alayına yol açan videoda Trump’ın hatırlatılan bazı münasebetsiz ve görgüsüz söz ile tavırları şöyle:

“Ben hakikaten zengin (birisiyim). Bunu size her saniye göstereceğim.”

“Ben onların gittiklerinden daha iyi okullara gittim. Onların olduklarından daha iyi bir öğrenciydim.”

“Benim çok iyi bir beynim var.”

“Daha büyük, daha güzel bir dairede yaşıyorum, ve Beyaz Saray’da da ikamet ediyorum ki hakikaten o da büyük.”

“Ben DAEŞ hakkında generallerin bildiklerinden daha fazla şey biliyorum, inanın bana.”

“Açıkçası Birleşik Devletlerdeki en büyük şaraphanelerden birisine ben sahibim, Charlottesville’de.”

“[Amerika’nın bazı vize türleri olan] H1B’yi, H2B’yi biliyorum. Hiç kimse bunu benden daha iyi bilmiyor.”

“Ben çok yüksek eğitim almış birisiyim. Kelimeleri biliyorum, en iyi kelimeleri ben biliyorum.”

“Ben, tanrının yarattığı en büyük işlerin başkanı olacağım, size bunu söylüyorum.”

“Büyük Abraham Lincoln’ün son istisnası ile, ben bu makama oturmuş herhangi bir başkandan çok daha başkanlığa ait olabilirim, size bunu söyleyebilirim.”

“Ben sistemi herkesten daha iyi biliyorum ve sistemi düzeltebilecek buradaki tek kişiyim.”

Tüm bu sözleri ve fazlasını söyleyen Trump, katıldığı bir televizyon programında da sunucu kadının “Mütevazı bir adam olarak bilinmiyorsunuz ama merak ediyorum...” dediği sırada sözünü kesip “Ben aslında alçakgönüllü olduğumu düşünüyorum. Senin anlayabileceğinden daha mütevazı olduğuma kaniyim” cevabı vermişti.