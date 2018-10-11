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Trump'a Kaşıkçı için 'Magnitsky' talebi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturma açması talebinde bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 06:43
Trump'a Kaşıkçı için 'Magnitsky' talebi

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker, komitenin kıdemli üyesi New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, komite üyesi Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Linsdey Graham ile komiteye bağlı  Dışişleri Tahsisatları Alt Komitesi Başkanı Vermont Senatörü Demokrat Patrick  Leahy, Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Başkan Trump'a bir mektup gönderdi.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul dışında tüm komite üyelerinin imzaladığı mektupta, "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Sayın Kaşıkçı'ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz."  ifadesi kullanıldı.

 

Senatörlerin mektubunda, "Beklentimiz, kararınızı verirken Suudi Arabistan hükümetinin en üst düzey yetkililerine ilişkin bilgileri de dikkate almanızdır." ifadesi dikkat çekti.

 

Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası

 

Magnitsky Yasası, Dışilişkiler Komitesinden talep gelmesi durumunda  ABD Başkanının "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı  infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerini" soruşturma şartı  getiriyor.

Yasaya göre ABD Başkanının, komitenin talebinden itibaren 120 gün  içinde söz konusu taleple ilgili bulguları içeren rapor ve varsa insan hakları  ihlallerine karışmış yabancı kişi veya kişilere yönelik yaptırım kararını  açıklama zorunluluğu bulunuyor.

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky'nin,  2009 yılında Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti.

Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitsky Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin  engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.

Kongrenin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD  yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında  ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde  genişletilmişti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 06:43
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