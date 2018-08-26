0553 313 94 23

Trump'a John McCain şoku: Davet edilmedi!

ABD Başkanı Donald Trump, yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in cenazesine davet edilmedi. Cumhuriyetçi Parti'nin etkili ismi McCain, Trump'ı göçmen politikası, Helsinki ve NATO zirvelerindeki tutumu sebebiyle eleştirmişti.

26 Ağustos 2018 Pazar 21:29
Trump'a John McCain şoku: Davet edilmedi!

New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in cenazesine davet edilmedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin ve ABD siyasetinin etkili ismi McCain, Trump'ı göçmen politikası, geçtiğimiz aylarda Putin ile Helsinki'de gerçekleştirdiği zirve ve NATO zirvesindeki tutumu sebebiyle eleştirmişti.

McCain, Trump'ın Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği zirve için "Bir ABD Başkanı tarafından sergilenen en kötü performans" yorumunu yapmıştı.

Trump da, daha erken bir tarihte, 2015'te başkanlık seçimleri kampanyasını başlattıktan hemen sonra, Iowa'daki mitinginde  Vietnam savaşına katılan McCain'in, esir düştüğü için "bir savaş kahramanı olmadığını" söylemişti.

OBAMA VE BUSH DAVET EDİLDİ

Trump'ın davet edilmediği Washington'daki cenaze törenine, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence'in davet edilmesi ise dikkat çekti.

Trump, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Senatör McCain'in ailesine en derin taziyelerimi ve saygımı sunuyorum. Kalplerimiz ve dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 21:29
  1. John McCain
  2. cenaze töreni
  3. davet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beştepe'den duygulandıran 'Malazgirt Zaferi' videosu
    1. Beştepe'den duygulandıran 'Malazgirt..
    2. ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve..
    3. 17 yaşındaki Japon Messi, Podolski'nin..
    4. Sınırda korkutan yangın! Ekipler önlem..
    5. Bahçeli'den parti teşkilatına ziyaret
    6. O ülkede şok protesto! Hükümetin..
    7. Trump'a John McCain şoku: Davet..
    8. Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da..
    9. Kasımpaşa 3'te 3 yaptı!
    10. İlknur'un hayali gerçek oldu!
    11. Hindistan'da felaketin bilançosu ağır!..
    12. Düğüne biber gazlı sabotaj! 25 kişi..
    13. Faciaya ramak kaldı! Yük treni ile..
    14. Almanya'nın gözü Afrika'da! Merkel..
    15. Akrabaların arazi kavgasında kan aktı!
    16. Bakanlıktan 'şarbon' iddialarına yanıt
    17. Şişli'de ambulans kaza yaptı!..
    18. Antik Kentte korkutan yangın!
    19. FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar'..
    20. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var