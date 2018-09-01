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Trump'a 'hoş gelmedin' protestosu! Daha gitmeden o ülkeyi karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İrlanda'ya ziyaret düzenleyeceğini açıklamasının ardından ortalık karıştı.Görev süresince ilk kez İrlanda'ya ziyaret gerçekleştirecekolan Trump için ülkede şimdiden oldukça geniş çaplı bir eylem hazırlığı başlamış durumda

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:14
Trump'a 'hoş gelmedin' protestosu! Daha gitmeden o ülkeyi karıştırdı

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında İrlanda'ya bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.

Trump başkan olduktan sonra ilk kez İrlanda'ya ziyarette bulunmuş olacak. Ancak Beyaz Saray'ın bu duyurusu İrlanda'da pek de hoş karşılanmadı.

Ülkede geniş çaplı bir Trump karşıtı eylem planlanıyor. Independent'da yer alan bilgilere göre; İrlanda Yeşiller Partisi 10 Kasım'da başkent Dublin'de 'İrlanda'ya hoş gelmedin' protestosu düzenleyecek.

Parti protestolarla ilgili detayları ise geçtiğimiz günlerde açıkladı. Açıklamada, ABD Başkanı'nın yönetim politikalarının ülke genelinde katılımın olacağı büyük bir eylemle protesto edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:14
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