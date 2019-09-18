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Trump'a çok sert tepki: "Bizi diktatör prense peşkeş çekiyorsun!"

ABD Kongre üyesi ve 2020 başkanlık seçimleri Trump'a rakip olacağını açıklayan Tulsi Gabbard, ABD Başkanı'nın Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin yaptığı açıklamaya çok sert tepki göstererek "Onurlu askerlerimizi diktatör Suudi Arabistan Prensi'ne peşkeş çekebileceğinizi düşünmeniz utanç verici ve bir kez daha baş komutanımız olmaya uygun olmadığınızı gösteriyor" dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 07:27
Trump'a çok sert tepki: "Bizi diktatör prense peşkeş çekiyorsun!"

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıya ilişkin, ''Teyide bağlı hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu.'' açıklamasında bulundu.

Trump'ın sözlerine ABD Kongre üyesi ve askeri gazi olan Tulsi Gabbard'dan çok sert tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Gabard açıklamasında, ''Üniformalı kardeşlerim Suudi Arabistan’ın İslamcı diktatörü için değil, ülkemiz için hayatını vermeye hazır. Gururlu askerlerimizi Suudi Arabistan Prensi'ne peşkeş çekebileceğinizi düşünmeniz utanç verici ve bir kez daha baş komutanımız olmaya uygun olmadığınızı gösteriyor.'' ifadelerine yer verdi.

Trump'a çok ağır sözler

Trump'ın şahsı ve ailesini şimdiye kadar asla nefret söylemlerinde bulunmadığını söyleyen Gabbard, ''Bir Kongre üyesi ve bir asker olarak, ben ve bütün kardeşlerim üniformalı olarak Amerikan halkını ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı korumak ve savunmak için yemin ettik. Başkan Trump, sözleriniz ve eylemleriniz üniformalı kardeşlerime, Amerikan halkına ve Anayasamıza ihanet ediyor. Hizmet arkadaşlarım ve ben sizin f..... değiliz. Sen de bizim p.... değilsin." şeklinde çok sert ifadeler kullandı.

Saudi Aramco petrol komplekslerine saldırı

Geçtiğimiz Cumartesi günü (14 Eylül), Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, yerel saatle 04.00'te SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Saldırının ardından Suudi yönetim tarafından kimse suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Trump, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var. Teyide bağlı olarak biz hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat Krallık'tan (Suudi Arabistan) bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

2013 yılından bu yana Hawaii'nin 2 kongre bölgesinde ABD Temsilcisi olarak görev yapan Amerikalı politikacı Tulsi Gabbard, aynı zamanda askeri gazi. Kongresi'nin ilk Samoa asıllı Amerikalı ve Hindu üyesi ünvanını da taşıyor.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 07:25
  1. Suudi Arabistan
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Tulsi Gabbard

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