Trump'a göre tanker saldırılarından İran sorumlu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nde iki tankere yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir programda ABD-İran ilişkilerini değerlendiren ABD Başkanı Trump, tanker saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, söz konusu saldırılar için "İran yaptı. Bunu biliyorsunuz çünkü botu gördünüz." ifadesini kullandı.

Trump, İran'a karşı ABD'nin uyguladığı yaptırımların bu ülkeyi müzakereye mecbur bırakacak bir noktaya getirmesini umduğunu ifade etti.

- Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri perşembe günü saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti. Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.