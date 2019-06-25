0553 313 94 23

Trump'a göre İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı talimatı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi

25 Haziran 2019 Salı 05:36
Trump'a göre İran'a saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı yok

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongreyi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Trump, The Hill internet sitesine verdiği mülakatta ABD-İran gerilimini değerlendirdi.

Kongrenin onayını almadan İran'a yönelik herhangi bir saldırı yapma yetkisine sahip olup olmadığı şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Evet, buna yetkim var." dedi.

Trump, "İran konusunda ne yaptığımızla ilgili Kongreyi sürekli bilgilendiriyoruz, sanıyorum bunu da takdir ediyorlar. Onları güncel tutmak istiyorum ama yasal olarak bunu yapmak zorunda değilim." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin "Trump İran'ı vurmadan önce bizden yetki istemeli." şeklindeki açıklaması hatırlatılan Trump, "Buna katılmıyorum; birçok insan buna katılmıyor." dedi.

İran'a yönelik bir hava saldırısına onay vermeye çok yakın olduğunu anlatan Trump, "Daha sonra bunu yapmamaya karar verdim. Bu kararı bir noktada verecektim ve sonra yapmamaya karar verdim çünkü gerçekten orantılı olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki tansiyon artarken Kongredeki Demokratlar, Trump yönetiminin Tahran'a karşı herhangi bir askeri eyleme geçmeden önce Kongreden onay alması gerektiğini savunuyor.

Geçen hafta ABD'ye ait bir insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi sonrasında iki ülke arasındaki ipler iyice gerilmiş, Trump dün imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i yaptırım listesine almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 05:36
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek
    1. Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek
    2. Trump'a göre İran'a saldırı için..
    3. Kerkük'te 14 DEAŞ'lı terörist..
    4. "Demokrasiyi tanımak ve hazmetmek..
    5. Fas Manama Çalıştayına katılacak
    6. Sivasspor'dan çifte transfer bombası!
    7. Fenerbahçe aradığı stoperi Premier..
    8. Anlaşma sağlandı! Medipol..
    9. 'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK..
    10. Dikkat! FSM Köprüsü'nde 4 şerit..
    11. Zarif: Trump haklı ama...
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. "Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü..
    14. Suriyeli Muhammed Halil, LGS'den tam..
    15. BMGK'daki kapalı İran oturumu
    16. Adıyaman'da tırın çarptığı yaya..
    17. Umman'dan 'ABD' ve 'İran' açıklaması!
    18. DÜZELTME - "Türk piyanistten Viyana'da..
    19. Yıldız Tilbe'den açık hava konseri
    20. Mafya lideri hapishaneden firar etti!
    21. Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan..
    22. Gürcistan'daki protestolar devam ediyor
    23. D-650’de kimyasal tanker yangını
    24. 'Dünya'nın görüntülerini 5..
    25. "Sudan'ın sorunlarına içimizden köklü..
    26. Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu
    27. Huawei Rus işletim sistemi kullanabilir
    28. Adıyaman’da feci kaza: Biri uzman..
    29. 'Lens ve güneş gözlüklerinin online..
    30. Sağlık gönüllülerinden Nijer'e 25...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı