Trump'ı zorlayacak rakip! Sosyal medya üzerinden duyurdu

ABD’de 2020 yılında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın olası rakiplerinden biri belli oldu.

Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, 2020 seçimlerinde Demokrat Parti’den başkan adayı olması için resmi bir adım olan araştırma komitesini kurduğunu sosyal medyadan yayımladığı video ile duyurdu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Warren, tüm Amerikalılar için bir fırsat yolu olduğunu söylediği vizyonunu özetlediği video mesajında Donald Trump’tan hiç bahsetmezken, “İşte bu, savaştığım Amerika. Bu yüzden bugün başkanlık için bir araştırma komitesi kuruyorum.” ifadelerine yer verdi.

Trump: Warren benim için çok kolay bir rakip olacak

2016 ABD Başkanlık seçimleri kampanya döneminde sık sık karşı karşıya gelen Donald Trump ve Elizabeth Warren arasında geçtiğimiz günlerde meydana gelen DNA testi tartışması Amerikan gündemini fazlasıyla meşgul etmişti.

Trump Warren’a, DNA testi yaptırarak Amerikan yerlisi olduğunu kanıtlama çağrısında bulunmuş, “Eğer test yaptırırsan ve bir yerli olduğunu gösterirsen, en sevdiğin hayır kurumuna 1 milyon dolarlık bağış yapacağım." diye konuşmuştu.

Bu çağrı üzerine Warren, DNA testi yaptırıp Amerikan yerlileri soyundan geldiğini ispatlasa da, Donald Trump testin sahte olduğunu iddia etmişti.

Trump, Elizabeth Warren’ın Demokratların başkan adayı olma ihtimali hakkında da açıklamalarda bulunmuş, “Umarım başkanlık için yarışır, çünkü çok kolay bir rakip olacaktır. Umarım yarışır. Zor olacağını hiç düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı