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Washington Post yazarı Trump'ı uyardı: İncirlik'i unutma!

Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma fahiş vergi artışı getirerek Türkiye ekonomisi hedef alan Trump yönetimine, Washington Post yazarı Brian Klaas'dan uyarı geldi. Klaas İncirlik'teki nükleer bombaları hatırlattı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:31
Washington Post yazarı Trump'ı uyardı: İncirlik'i unutma!

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" sunumu yaptığı sırada attığı bir tweet, Türkiye'de piyasaları alt üst etti. ABD'nin Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma iki katı vergi getirdiğini açıklayan Trump, TL'yi de doğrudan hedef alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.

TRUMP'A İNCİRLİK HATIRLATMASI: NÜKLEER FÜZELERİ UNUTMA!

Trump'ın bu adımı, Türkiye'de olduğu kadar ABD ve dünyanın geri kalanında da ses getirdi. Washington Post yazarı ve uluslararası politikalar uzmanı Brian Klaas ise, ABD cephesinden Trump'a en ilginç uyarıyı yapan isim oldu. Twitter hesabından Trump'ın tweet'ine cevap veren Klaas "Erdoğan 'ın hayranı değilim, ama Trump'ın yaptığı pervasız bir çıkış. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ın tweetleri ciddi ulusal ve uluslararası güvenlik riskleri teşkil etmeye devam ediyor" dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:31
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