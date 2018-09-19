0553 313 94 23

Trump'a çarpıcı talep! "ABD ülkemizde üs kursun"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Başkanı Donald Trump'a "Amerika'nın ülkemizde üsleri olmasının gerekli olduğuna inanıyorum" dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 01:23
Trump'a çarpıcı talep! "ABD ülkemizde üs kursun"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda söz alan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Trump ile enerji güvenliği, yeni enerji hatlarının inşası, askeri güvenlik konularında görüştüklerini belirtti.

KORUNMA ÇABASI

Rusya’nın Baltık Denizin’de inşaatına devam ettiği Kuzey Akım (North Stream) projesinin Avrupa’nın ve Polonya’nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Duda, sıvılaştırılmış Amerikan doğalgaz ithalatı başta olmak üzere enerjide gidilecek çeşitliliğin önemine dikkat çekti.

Trump’a Amerika’nın Polonya’da kalıcı askeri üsler kurma teklifinde bulunan Duda, "Amerikan askerlerinin Polonya topraklarında bulunmasından çok memnunum. Daha fazla Amerikan birliğinin olmasını isteriz. Ülkemizde Amerika’nın varlığı bizlere güvenliği garanti ediyor. Gerek ABD’nin çıkarları ve güvenliği açısından gerekse Polonya’nın çıkarlarına uygun olması açısından Amerika’nın ülkemizde üsleri olmasının gerekli olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

2 MİLYAR DOLARI POLONYA ÖDEYECEK

Son 10 yıldır Kaliningrad ve çevresinde askeri hareketlilik olduğunu, Rusya’nın sistematik olarak bölgeye askeri yığınak yaptığını ifaden Duda, "2008 yılında Gürcistan’da bunun örneğini gördük, askeri açıdan genişleme o tarihten beri sürüyor, Rusya’nın uluslararası hukuku çiğneyen agresif davranışlarını bugün Ukrayna’da, Kırım’da, Donetsk ve Lugansk’da yaşananları görüyoruz. Orta ve Doğu Avrupa’nın güvenliği, yani özgür dünyanın güvenliği için ülkemizde ve bölgede Amerikan ve NATO güçlerinin olmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, ABD’nin üs kurmasının yıllık 2 milyar dolarlık maliyetini Polonya’nın ödemeyi garanti ettiği belirtiliyor.

"ÇİN VE AB BİZİ SOYDU"

Bir gazetecinin ABD’nin Çin mallarına getirdiği ek gümrük vergilerinin daha şimdiden yüzde 12 oranında açığa sebep olduğu, ek gümrük vergileri politikasının gerçekten işe yarayıp yaramadığı sorusunu ABD Başkanı Trump, daha yeni başladıkları şeklinde yanıtladı.

Trump, “Bir yerden başlamamız lazım, Çin bizi soydu, ABD’den 500 milyar dolar para dışarı aktı. Avrupa Birliği de bizi soydu. ABD ticaret yaptığı her ülke tarafından sömürüldü, artık buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Basın toplantısında NATO’ya yaptığı mali katkıdan ve Afganistan’daki operasyonlara katılımından ötürü Cumhurbaşkanı Andrzej Duda aracılığıyla Polonya halkına da teşekkür eden ABD Başkanı Trump, Polonya’ya sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına başlayacaklarını belirtti.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 01:23
  1. abd
  2. polonya
  3. üs
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Çakar: Lokomotiv Moskova yaşlı ve temposuz bir takım
    1. Ahmet Çakar: Lokomotiv Moskova yaşlı..
    2. Mehmet Demirkol'dan maç sonu Feghouli..
    3. Franck Ribery'den sürpriz Galatasaray..
    4. Emre Akbaba'dan maç sonu yorumu:..
    5. Abdurrahim Albayrak özür diledi! '2..
    6. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    7. Trump'a çarpıcı talep! "ABD ülkemizde..
    8. Fatih Terim'den galibiyet açıklaması:..
    9. Ülkeyi yerle bir eden ABD'nin..
    10. Galatasaray 3'ledi!
    11. Trump'tan 'Rus uçağı' açıklaması: Bana..
    12. Rus gazeteciden zirve yorumu: Ankara..
    13. UCM'den Myanmar'a 'Arakan' soruşturması
    14. Hesabından paylaştı! Guiza briket ile...
    15. Futbolcular zehirlendi! Maç tatil oldu
    16. Meşhur kasırga 1,7 milyon tavuğu telef..
    17. Kayıp Sedanur Güzel olayında yeni..
    18. Skandal karar! Trump'ın ABD'yi..
    19. MİT'in yakaladığı 9 terörist tutuklandı
    20. Şampiyonlar Ligi'nde Messi fırtınası
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk