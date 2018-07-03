Trump'a büyük şok! Yüzüne karşı 'hayır' dedi

Trump yönetimi Mayıs ayında Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği'nden çelik ve aluminyum ithalatına ilişkin gümrük vergisi konulacağını ilan etmişti. Trump, konuyla ilgili anlaşmazlığa dair yakında Avrupa liderleri ile buluşacağını dile getirmişti.

GÜLÜMSEMEYLE GELEN "HAYIR!"

Trump, Hollanda başbakanı Mark Rutte ile dünkü buluşmasında gazetecilere poz verirken, ''Buna çözüm üretirsek çok olumlu olacak, üretemezsek de yine olumlu olur, çünkü…'' dedi.

Rutte ise tam da bu sırada ''Hayır!'' diyerek ve bir gülümseme eşliğinde Trump'ın sözünü kesti.

''Peki, şu arabaların buraya aktığını düşün, bir şeyler yapacağız değli mi?'' diye cevap verdi. Ancak Rutte hala gülümsemesine rağmen kabul etmiyordu.

''Bu olumlu değil'', ''Bir şeyi çözüme ulaştırmak için çalışmalıyız'' dedi.

Trump ise o sırada Rutte'ye teşekkür etti ve el sıkıştılar.

RUTTE: 400 YILA YAKIN İLİŞKİMİZ VAR

Rutte, ''Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki 400 yıla dayanıyor. Bizler müttefiğiz. Her zaman arkadaş olduk, dostane olacağız ve birbirimize yakın çalışacağız'' diye ekledi.