0553 313 94 23

Demokratlardan Trump'a büyük şok! Milyar dolarlık darbe

ABD'de Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat vekiller, Suudi Arabistan'a ile silah satışını engellemeye yönelik karar tasarıları sundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:07
Demokratlardan Trump'a büyük şok! Milyar dolarlık darbe

ABD'de Başkan Donald Trump'ın  Suudi Arabistan ve Birleşik Arap  Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass"  eden acil durum yetkisini kullanma kararı almasının yankıları devam ederken,  Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan ardı ardına yeni adımlar geldi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden yapılan yazılı  açıklamada, Kaliforniya eyaletinden Demokrat Vekil Ted Lieu'nun Trump yönetiminin  Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerine silah satışını engelleyecek bir karar  tasarısı sunduğu belirtildi.

Lieu da yaptığı açıklamada, "Trump'ın acil durum ilan etmesi,  kendisine 'hayır' denilen bir yönetimin görevini korkunç bir şekilde kötüye  kullanmasından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin silah satış sürecinin, satışın ülke menfaatleri ve kanunlarına  uygunluğunun gözden geçirilmesi amacıyla Kongre onayını da içerdiğine işaret eden  Lieu, Trump yönetimimin söz konusu satışların bu standartları karşılamadığını  bildiğini ve bu nedenle de acil duruma başvurduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri David Cicilline, Abigail  Spanberger ve Tom Malinowski de özellikle hassas güdümlü bombaların transferine  ilişkin bir karar tasarısı sundu.

Temsilciler meclisinde silah satışı oturumu

Söz konusu karar tasarıları, Temsilciler Meclisinde silah satışına  ilişkin, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Clark Cooper ile yapılan oturumun ardından  geldi.

Oturumda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot  Engel, "Ortada bir acil durum yok. Bu durum sahte, bu durum uydurma. Bu hukuk  istismarı." eleştirisinde bulundu.

Cooper da oturumda yaptığı açıklamada, söz konusu silah satışını  savunarak, bu satışın ABD'nin müttefiklerinin korunması için önemli olduğunu  vurguladı.

Trump ve Kongre arasında suudi arabistan çekişmesi

Trump'ın 24 Mayıs'ta Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı ülkelere silah  satışlarında, Kongre onayını "bypass" eden "acil durum" yetkisini kullanmaya  karar verdiği bildirilmişti. Buna göre, Trump'ın Kongreyi "bypass" etme kararının  derhal devreye gireceği ve 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşmasının Kongre  denetimi olmaksızın hemen tamamlanacağı kaydedilmişti.

Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, bu hafta Kongrede basına yaptığı  açıklamada, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump  yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri  paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü ifade etmişti.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu  kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD  yönetiminin, Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu  vurgulamıştı.

Daha sonra bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin  kullandığı Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını  "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etmişti.

Ayrıca, Trump yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından  bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan ile hassas nükleer bilgileri paylaşma  izni verdiği ortaya çıkmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:07
  1. EKONOMİ
  2. Donald Trump
  3. Suudi Arabistan
  4. silah
  5. kongre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir zayıflama yöntemi değildir”
    1. Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir..
    2. Sahipsiz hayvanlar Büyükşehir..
    3. Hayat Kimya ofisini yeniledi
    4. Başkan Bıyık’tan hasta ziyaretleri
    5. BAYSEM öğrencileri yıl sonu..
    6. Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    7. Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın..
    8. ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş..
    9. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    10. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    11. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    12. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    13. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    14. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    15. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    16. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    17. Kümes hayvancılığı üretimi
    18. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    19. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    20. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı