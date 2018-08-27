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Trump'a büyük şok! Cenazesinde istemedi, 'Obama konuşsun' dedi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin vefat eden önemli ismi Arizona Senatörü John McCain, vasiyetinde eski ABD başkanları Barack Obama ile George W. Bush'un cenazesinde konuşma yapmasını isterken, mevcut Başkan Donald Trump'ın cenazeye dahi katılmasını istemedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:26
Trump'a büyük şok! Cenazesinde istemedi, 'Obama konuşsun' dedi

ABD'de önceki gün hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un, cenazede konuşma yapmasını vasiyet ettiği bildirildi.

TRUMP'I İSTEMEDİ

ABD basınında yer alan haberlerde, ölmeden önce cenazesiyle ilgili vasiyette bulunan McCain'in, Trump’ın, cenazeye katılmasını istemediği ve Obama ile Bush'un cenazede konuşma yapmasını talep ettiği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katılması beklenen cenaze töreninde, Obama ve Bush'un konuşma yapması planlanıyor.

Hayatta iken Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı Trump'ın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.

Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine sadece kendi Twitter hesabından McCain'in ailesine taziye dileğini ileten bir paylaşımda bulunmakla yetinmişti.

Diğer yandan, Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren McCain için hazırlanan metnin yayımlanmasını istemediği belirtilmişti.

İddiaya göre McCain'in ölümünden önceki gün Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde hazırlanan ve McCain'den "kahraman" olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından engellenmişti.

MACCAİN'İN ÖLÜMÜ

Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtilmişti.

Ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.

25 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in, 2 Eylül'de Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulunda bulunan mezarlığa defnedileceği açıklanmıştı.

Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Partiyi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:26
  1. John McCain
  2. Donald Trump
  3. Barrack Obama
  4. George Bush
  5. Cenaze töreni
  6. Trump'a büyük şok
  7. Soğuk duş
  8. cenazeye çağırmadı
  9. ABD

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