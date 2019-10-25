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ABD'de halkın üçte ikisi 'iç savaş çıkacak' diyor

Georgetown Siyaset ve Kamu Hizmeti Enstitüsünün anketine göre, ABD halkının üçte ikisi ülkenin bir iç savaşa doğru sürüklendiği görüşünde.

25 Ekim 2019 Cuma 08:07
ABD'de halkın üçte ikisi 'iç savaş çıkacak' diyor

Bir kamuoyu araştırmasına göre, Amerikan halkının üçte ikisi ülkenin iç savaşa sürüklendiğini düşünüyor.

Georgetown Siyaset ve Kamu Hizmeti Enstitüsü, 6-10 Ekim'de bin kayıtlı seçmenle ülkenin geleceğine ilişkin beklentileri üzerine yaptığı anketin sonucunu yayımladı.

Ülkede olası bir iç savaş ihtimalinin sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 67'sinin "ABD'nin iç savaşın eşiğinde olduğu" yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Ankette, Amerikalıların büyük çoğunluğunun ülke genelinde siyasi, etnik ve sınıf ayrılıklarının daha da derinleştiği görüşüne sahip.

Katılımcıların yüzde 90'ının "kaba ve rencide edici" olarak tanımladığı siyasetçileri, siyasi ayrışmanın sebebi olarak gördüğü ancak bunların isimleri konusunda ayrıştığı ifade edildi.

Cumhuriyetçi parti seçmenlerinin, Demokrat siyasetçilerin yanı sıra sosyal medya, ulusal gazeteler, CNN ve MSNBC gibi televizyon kanallarını siyasi ayrışmanın sorumlusu olarak gösterirken, Demokrat Parti seçmenleri ise, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi siyasetçiler ve Fox News'i suçladı

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 08:07
  1. ABD
  2. İç savaş

YORUM YAZ

  • adsizadsiz12 sa önce
    Ne denir bu güzel habere.Inşallah amin denir
  • Emine Altin Emine Altin 13 sa önce
    Hakimiyet kurmak varliklarini somurmek icin istedigi ulkede ic savasi cikaran amerikanin bedelini odeme zamani geliyordur
  • abdrhmnabdrhmn13 sa önce
    BENCE ZENCİLER VE DİĞER IRKLAR SİYONİST YAHUDİLERE YÜKLENECEK AL AŞAĞI EDECEKLER. YAHUDİLER AZITTI HER YERDE.
  • hadi la hadi la 13 sa önce
    hee on yıldır aynı hikaye. yiyen var tabi sallayın gitsin. orda başkan gider ülke gitmez. demokrasi var çünkü herşey tek adama bağlı değil. kabile devleti değil. zalim malim ama devlet adamlar senin gibi kafasına göre takılmıyorlar
  • mehmetmehmet13 sa önce
    yav he he. ayrıca bize ne la abdden. biz nereye doğru gidiyoruz ondan haber verin siz. onlar en kötü trumpı gönderir mevzuyu çözerler. adamlarda demokrasi var bi adama bağlı değiller. herkes hesap verir yeri geldimi. 
  • bahabaha13 sa önce
    A.B.D devletinin işi İSRAİL in güvenliğini sağlamak ve üç beş ailenin çıkarları için ortadoğunun kanını emmek..Kimse demiyorki bunun A.B.D. halkına ne yararı var..Yeryüzünde en nefret edilen ülke durumundalar
  • YEYİNİÇİN İSRAFETMEYİN YEYİNİÇİN İSRAFETMEYİN 14 sa önce
    BUNLARA ŞUNU BİRİ SÖYLESE RUSLARIN ÇÖKÜŞÜNÜ GÖRDÜNÜZ İNGİLİZİ GÖRDÜNÜZ ALMANI GÖMDÜNÜZMOĞOLARI SONU YAMÜSLÜMANOLUNDA RAHATEDİN YOKSA
  • KeskinliKeskinli14 sa önce
    İnşallah birbirinizi yersiniz 20 ulkeye bolunursunuz dünya batana kadar düşman kalırsınız .
  • hasan alihasan ali14 sa önce
    eee haydi inşaAllah tez vakitte
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Dūnyayı Karıştıran ABD, Şimdi Sıra Size Geldi. Hadi Engel Olun Olabilirseniz. Etme Bulma, Dūnyası. Beter Olun.
  • hsnhsn18 sa önce
    inşallah kısa zamanda
  • haydar doğrusöylerhaydar doğrusöyler18 sa önce
    Amerika yakın gelecekte parçalanacak, çünki İlahi tokat yakın!!!!!
  • tuğrultuğrul19 sa önce
    Yeryüzünde hangi imparatorluk baki kaldı? Evet Siyonist imparatorluğunun süratli bir şekilde yıkılışına şahitlik yapıyoruz. Allah'ımız (C.C) sen hızlandır bu yok oluşu (Amin)
  • Leventbay Leventbay 19 sa önce
    Abd fe asla böyle bir iç savaş yaşanmaz abd ortadogu ülkesi degil . Abd liler . Dünyanın geriKalanında ne olup bittigi umurlarında degil bir dahaki seçimde trump gidecek
  • İbrahim akİbrahim ak20 sa önce
    Hadi inşallah
  • hsyn2802hsyn280220 sa önce
    ABD ÖYLE OLACAK BÖYLE OLACAK Bİ HALT OLACAĞI YOOOK. OLAN HEEP BİZE OLİY.

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