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Trump'a büyük şok! AB, İran'da faaliyete onay verdi

AB ve ABD arasında yaşanan misilleme düellosuna AB son noktayı koydu. Avrupa Birliği parlamenterleri, Avrupa Yatırım Bankası’nın İran’da iş yapmasına onay verdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:15
Trump'a büyük şok! AB, İran'da faaliyete onay verdi

Hürriyet'in haberine göre Avrupa Yatırım Bankası'na, ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulamaya hazırlandığı ortamda verilen bu onay, AB'nin İran ile iş bağlantılarını sürdüreceği yolundaki açıklamalarına da "somut bir destek" olarak kabul ediliyor.

Avrupalı parlamenterlerin kararı, AB'nin uzun vadeli yatırım kolu olan ve kar amacı gütmeyen Avrupa Yatırım Bankası'na, İran'da faaliyet gösterme zorunluluğu getirmese de, ABD piyasalarından kaynak sağlamasını da tehlikeye sokabilecek nitelikte bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:15
  1. ABD
  2. İran
  3. Avrupa Birliği
  4. Avrupa Yatırım Bankası

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