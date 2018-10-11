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Trump'a büyük şok! 214 bine çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 214 bine ulaştı.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:21
Trump'a büyük şok! 214 bine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 214 bine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 214 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 209 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 500 kişi artarak 209 bin 500’e yükseldiğini gösterdi.

Raporda, süregelen işsizlik başvurularının da 29 Eylül haftasında 4 bin kişilik artışla 1 milyon 660 bine çıktığı bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:21
  1. Donald Trump
  2. ABD

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