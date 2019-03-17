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Joe Biden 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacak!

ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olacağını açıkladı.

17 Mart 2019 Pazar 11:48
Joe Biden 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacak!

ABD'de Barack Obama'nın Başkan Yardımcılığı görevini yapmış olan Joe Biden, Delaware eyaletinin başkenti Dover'da Demokrat Parti’nin düzenlediği bir programda yaptığı konuşmasında, "2020 seçimlerinde ABD başkanlığı için adaylığımı şimdiden kesin olarak açıklıyorum" dedi.

"Ülkeyi tekrar bir araya getirmek zorundayız"

Biden, "Bu ülkeyi tekrar bir araya getirmek zorundayız. Gözlerimizin önünde olanları fark edersek iyi olur. Birkaç yıl önce bana Amerikan demokrasisinin parçalanıp dağılacağını sorsaydınız, size gülerdim" ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve Joe Biden...

ABD eski Başkan Yardımcısı 75 yaşındaki Joe Biden, 1988 ve 2008 yıllarında Demokrat Parti'den başkan aday adayı olmuş ancak yarıştan erken çekilmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:48
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