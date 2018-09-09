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Trump'a bir şok da Kremlin'den! Obama'yı takip ediyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm resmi çalışmalarını sosyal medya üzerinden duyuran Kremlin’in resmi Twitter hesabından ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump değil, eski başkan Barack Obama takip ediliyor.

09 Eylül 2018 Pazar 11:59
Trump'a bir şok da Kremlin'den! Obama'yı takip ediyorlar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile tarihten beri siyasi anlaşmazlık yaşayan Rusya, Donald Trump döneminde ABD ile daha fazla ters düşmeye başladı. Barack Obama döneminde gergin olan ABD - Rusya ilişkileri, Trump döneminde neredeyse zirve yaptı. Amerika'da gerçekleşen seçimlere müdahale ettiği iddia edilen Rusya'nın Trump döneminde ilişkilerini arttıracağı düşünülüyordu. Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte Amerikan yönetimi, Rusya ile ilişkileri geliştirmek yerine daha sert politika izledi.

RUSYA HER ZAMAN KARŞILIK VERİYOR

Rusya ise ABD'nin tüm saldırılarına her zaman aynı derecede karşılık vermeyi sürdürüyor. Rusya başkanlık sarayı olan Kremlin'in resmi Twitter hesabından ABD'ye mesaj niteliğinde bir durum gözleniyor. Putin'in tüm çalışmalarının duyurulduğu Kremlin'in Twitter hesabından Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık ofisi olan 'Beyaz Saray'ın resmi hesabı takip ediliyor. Ancak Kremlin'in hesabından Trump yerine ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın hesabı takip ediliyor. Trump ile gerilimin arttığı dönemde Kremlin'in Trump yerine Obama'yı takip etmesi Rusya'nın Trump'a tavır koyduğu yorumlarına neden oldu.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:59
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