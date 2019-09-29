Trump'a bir engel daha... Mahkemeden ret kararı!
Amerikan Federal Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planıyla ilgili 'federal yasayı ihlal ettiği' gerekçesiyle 'ret' kararı verdi.29 Eylül 2019 Pazar 08:20
ABD'de federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi.
Federal yasayı ihlal etti
Mahkeme kararında, temmuz ayında açıklanan düzenlemeyle Trump yönetiminin büyük federal kural değişiklikleri için gerekli resmi bildirimde bulunmayarak ''doğru karar alma prosedürlerini takip etmediği'' ve ''federal yasayı ihlal ettiği'' belirtildi.
Söz konusu girişim, yasa dışı göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesine imkan sağlayacaktı.
Beyaz Saray’dan karara sert tepki
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Bir kez daha, tek bir bölge yargıcı ülke çapında federal hukukun uygulanmasını askıya aldı. Trump yönetimi iki buçuk yıldır Kongre tarafından kabul edilen göçmen yasalarını düzeltmek için uğraşıyor ve yanlış yönlendirilen alt mahkemeler, ülkeye çok büyük maliyetleri olması pahasına, yasaların uygulanmasını engelliyor.'' ifadesi yer aldı.
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