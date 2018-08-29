0553 313 94 23

Trump'a ait şok ses kaydı yayınlandı! 'Kongreyi kaybedersek, her şeyi bitirecekler'

ABD'nin ünlü gazetesi New York Times, Başkan Donald Trump'ın evanjelik papazlara hitap ettiği gizli bir ses kaydını yayınladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:32
Trump'a ait şok ses kaydı yayınlandı! 'Kongreyi kaybedersek, her şeyi bitirecekler'

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da yemekte bir araya geldiği evanjelist liderlere, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçiler'in Kongre'de kontrolü kaybetmesi durumunda ülkede şiddet dalgasının başlayabileceğini söyledi.

New York Times gazetesi, Hristiyan din adamlarına verilen yemekteki konuşmaların ses kaydını yayımladı.

Kayıtta Trump, rahiplerden vaazlarında cemaatlerini Kasım'da oy kullanmaya ikna etmesini isteyerek "Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmeye sadece bir seçim uzaktasınız" diyor ve Kongre'deki Demokratlar'ı kastederek "Kongre'yi kaybedersek her şeyi derhal bitirecekler" diyor.

Trump şöyle devam ediyor:

"Şimdiye kadar yaptığımız her şeyi tersine çevirecekler. Bunu süratle ve şiddete başvurarak yapacaklar. Şiddet var. Antifa'ya (faşizm karşıtı hareket) ve diğer bazı gruplara bakın. Bunlar şiddet dolu insanlar."

New York Times, Trump'ın bu son sözleriyle tam olarak kimden bahsettiğinin açık olmadığına dikkat çekti.

Gazeteye göre Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Kongre'deki Demokratlar'ı mı kastettiği sorusuna yanıt vermedi.

Sözcü, Trump'ın Demokratlar'la faşizm karşıtı protestocular arasında nasıl bir bağ kurduğu konusunda da yorum yapmadı.

"TRUMP, SİLAH LOBİSİ GRUBUNUN DİLİNİ KULLANIYOR"

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi ise, Trump'ın sözlerinin sağcı silah lobisi grubu Amerikan Tüfek Birliği'nin (NRA) dilini yansıttığını öne sürdü.

NRA geçen yıl sokak protestoları görüntülerine yer verdiği bir televizyon reklamında Trump karşıtlarını, "yasalara uyan Amerikalılara zorbalık yapan ve terör estiren şiddet dolu çeteler" olarak tanımlamıştı.

Bazı gruplar, ülkede büyük tartışma yaratan bu videoyla "Neredeyse topyekun bir iç savaş çağrısı" yapıldığını söylemişlerdi.

Son iki yıl içinde giderek güçlenen neo-Naziler ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplar, ülke genelinde yürüyüşler düzenliyor. Antifa hareketi de karşı gösteriler yapıyor.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:32
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. New York Times gazetesi
  4. şok ses kaydı
  5. Trump'a büyük şok
  6. Amerikan Kongresi
  7. Ara seçimler

YORUM YAZ

  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL1 sa önce
    Sari domuz korkmaya basladi..tehlikeli olmasi burada(kendi halkina!!!)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İyice sıkışan teröristlen panikledi! "Cesetleri yakın, uçurumdan atın"
  1. İyice sıkışan teröristlen panikledi!..
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı:..
  3. Afrikalı çocukların yürek burkan..
  4. Çetin Sönmez'e ne kadar ceza verildi?
  5. Uçak camından yapılan tespihler..
  6. Iğdır'da 'geven' çalışması! 'Söküp..
  7. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimin..
  8. Burs veren vakıflar 2018
  9. Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı!
  10. Yıllardır yaktıkları madde doğal..
  11. Yiğit Bulut: Birileri 'fiçlik' peşinde
  12. HDP'yi silinme korkusu sardı! İttifak..
  13. İranlı reformistler, Ruhani'yi topa..
  14. İcra memurları küçük kızı zorla aldı
  15. Galatasaray Okaka'ya Sarı Kırmızı..
  16. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
  17. Irak'ta intihar saldırısı: Ölüler var
  18. Google'a Çin uyarısı!
  19. Kılıçdaroğlu vatan hainlerine sahip..
  20. Yeni Türkiye düzeninde yapamayana yer..
Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...