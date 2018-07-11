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Trump ziyareti için büyük operasyon

İngiltere, ülkede büyük bir protesto ile karşılanması beklenen Trump için, tarihinin en büyük güvenlik operasyonunu yapacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 06:44
Trump ziyareti için büyük operasyon

Münübe Yılmaz

İngiliz yetkililer, önümüzdeki günlerde İngiltere’yi ziyaret edecek olan ve büyük bir protesto ile karşılanması beklenen ABD başkanı Donald Trump için tarihinin en geniş güvenlik operasyonunu başlatmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 8 ile 10 milyon pound arasında bir harcamaya sebep olacak operasyonda İngiltere ve Wales’ten binlerce güvenlik personeli görev alacak. Ulusal Polis Departmanı yöneticisi Chris Shead, ülkenin dört bir yanından operasyona katılacak polislerin, Trump’ın İngiltere ziyaretini güveli ve rahat bir şekilde geçirmesi için büyük bir performans sergileyeceğini açıkladı. İngiltere’de pek çok bölgeyi ziyaret etmesi beklenen Trump’ın 50.000 kişinin protesto düzenlemesi beklenen Londra’ya uğramayacağı bildirildi. Yetkililer başkent Londra’da geniş bir kitlenin katılımı ile gerçekleşecek protestoların, ifade özgürlüğü ve kişilerin bireysel haklarından dolayı engellenmeyeceğini ifade etti.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 06:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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