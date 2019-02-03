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Trump ziyaret etmişti! 15 dakika önce ele geçirmişler

Irak ordusunun ülkenin batısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de ziyaret ettiği ABD askeri üssüne atılmak istenen füzeleri saldırıdan 15 dakika önce ele geçirdiği öğrenildi..

03 Şubat 2019 Pazar 07:02
Trump ziyaret etmişti! 15 dakika önce ele geçirmişler

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada "El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı 7.Tugay, Enbar Vilayetindeki Aynü'l Esed ABD Üssü'ne atılmak üzere hazırlanan 3 füzeyi ele geçirdi." bilgisi verildi.

Saldırının yaşanmasından 15 dakika önce füzelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Trump ziyarette bulunmuştu

Irak'ın batısında bulunan Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'nde ABD güçleri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'deki Irak'a sürpriz ziyareti sırasında burada askerleriyle görüşmüştü. 

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 07:02
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