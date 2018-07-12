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Trump zirvede tehdit etti: NATO'dan Ayrılırız

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ikinci gününde konuşan ABD Başkanı Donald Trump "Gerekirse NATO'dan ayrılırız" dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:34
Trump zirvede tehdit etti: NATO'dan Ayrılırız

Brüksel'de ikinci gününe giren NATO zirvesinde kapalı kapılar ardında yapılan oturumda gerilimli dakikalar yaşandı. Dünkü açıklamalarında NATO için yeterince savunma bütçesi ayırmayan müttefik ülkeleri eleştiren Trump'ın, bugünkü oturumda konuşmasının tonunu sertleştirdiği belirtildi.

Alman haber ajansı DPA, Trump'ın müttefik ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaması durumunda ABD'yi NATO çekmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

REUTERS, DPA'NIN HABERİNİ YALANLADI

Reuters haber ajansı ise, NATO içerisinden iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın kullandığı sert sözlere karşın ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit etmediğini bildirdi. Trump müttefik ülkelerden savunma harcamalarını arttırmaları için yakın bir tarih belirlemelerini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana müttefik ülkelerin savunma bütçelerini arttırmalarını istiyor.

Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek" uyarısında bulunmuştu.

Ülkesinin NATO'ya en çok kaynak ayıran ülke olduğunu belirten ABD Başkanı, bunun adil olmadığını ve ABD'nin Avrupa'yı koruduğunu savunuyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:34
  1. NATO

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