Trump 2019 yılında yapılması planlanan zamları iptal etti!
ABD Başkanı Donald Trump'ın, federal çalışanların çoğu için 2019 yılında yapılması planlanan zammı iptal ettiğini bildirildi.31 Aralık 2018 Pazartesi 08:57
Cuma günü yayınlanan kararnameye göre 1,8 milyon federal çalışan 2019 yılı için planlanan yüzde 2,1 zammı alamayacak.
Trump'ın kararından etkilenmeyecekler
Ağustos ayında Kongre'den geçen karar ile Ocak ayından itibaren yüzde 2,6 zam alacak olan askerler Trump'ın kararından etkilenmeyecekler.
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