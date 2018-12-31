Trump 2019 yılında yapılması planlanan zamları iptal etti!

Cuma günü yayınlanan kararnameye göre 1,8 milyon federal çalışan 2019 yılı için planlanan yüzde 2,1 zammı alamayacak.

Trump'ın kararından etkilenmeyecekler

Ağustos ayında Kongre'den geçen karar ile Ocak ayından itibaren yüzde 2,6 zam alacak olan askerler Trump'ın kararından etkilenmeyecekler.