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Trump 'Yüksek Mahkeme' adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh'u ABD Yüksek Mahkemesi üyeliği için aday gösterdi.

10 Temmuz 2018 Salı 08:42
Trump 'Yüksek Mahkeme' adayını açıkladı

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, "Kavanaugh, ABD yasalarını en iyi şekilde uygulayacak kişidir." dedi.

Trump, Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme'den emekliye ayrılacak Anthony Kennedy'nin yerine geçebilecek "en iyi isim" olduğunu söyledi.

Konuşmasına, kendisini aday gösteren Başkan Trump'a teşekkür ederek başlayan Kavanaugh ise "Bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkartmayacağım, gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin en saygın okullarından biri kabul edilen Yale Üniversitesinin Hukuk Bölümünden mezun olan Brett Kavanaugh, annesi ve babasının da hukuk fakültesi mezunu olduğuna dikkati çekti.

Harvard, Yale ve Georgetown gibi saygın üniversitelerde hukuk dersleri veren 53 yaşındaki Kavanaugh, eski Başkan George W. Bush'a danışmanlık yapmıştı.

Ayrıca Kavanaugh, yalan söylediği gerekçesiyle Bill Clinton'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı hazırlayan hukuk adamlarından biri olarak da biliniyor.

Kavanaugh, Başkan Trump'ın görevi süresince Yüksek Mahkeme'ye aday gösterdiği ikinci isim oldu.

Trump daha önce, hayatını kaybeden yargıç Antonin Scalia'nın yerine 49 yaşındaki Neil Gorsuch'u aday göstermişti. Gorsuch, Kongrede onaylanmasının ardından Yüksek Mahkeme'deki 9 yargıçtan biri olarak görevini sürdürüyor.

Brett Kavanaugh'un Kongreden onay alması durumunda Cumhuriyetçi başkanların aday gösterdiği isimler Yüksek Mahkeme'de sayı olarak üstünlüğünü korumaya devam edecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 08:42
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