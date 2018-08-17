Trump yine rahat durmuyor! Gece yarısı bir tehdit daha

FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson ile ilgili Washington yönetiminden tehdit dolu mesaj ve tweetler gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinde Türkiye'ye mesajlar yolladı. Trump mesajında yine Rahip Andrew Brunson'ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ AZALTIYORUZ"

ABD Başkanı Trump şu tweet'i attı: "Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz."