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Trump yine rahat durmuyor! Gece yarısı bir tehdit daha

Son dönemde Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı başlatan ABD Başkanı Donald Trump yine rahat durmuyor. Trump, gece yarısı paylaştığı tweetle"Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:17
Trump yine rahat durmuyor! Gece yarısı bir tehdit daha

FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson ile ilgili Washington yönetiminden tehdit dolu mesaj ve tweetler gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinde Türkiye'ye mesajlar yolladı. Trump mesajında yine Rahip Andrew Brunson'ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi.

 "TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ AZALTIYORUZ"

ABD Başkanı Trump şu tweet'i attı: "Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz."

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:17
  1. abd
  2. Türkiye
  3. pkk
  4. trump
  5. brunson

YORUM YAZ

  • bilobilo1 sa önce
    it ürür kervan yürür
  • paşazadepaşazade1 sa önce
    ay çok memnun oluruz bizimle ilişkilerinizi tamamen bitirinn lütfeeeeeeeennnnnnnnn
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE24 dk önce
    Biz hep birlikte bu günlerin özlemiyle büyüdük. işte terör sevicileri hapsediyoruz. deaş pkk fetö hep abd menşeyi olduğunu ve buronson gibi ajanların bir gün tutuklanır mı? hesap sorulur mu? bu soruları geçtik. şimdi terör destekçisi abd den hesap sorulur mu? sorusuna geldik. o günler yakın inşallah.
  • dadaşdadaş1 sa önce
    domuz abd senin sahip çıktığın köpekler vesen dahil masum deyilsiniz esas masumlar nenin karşında yürekli duranlardır.RABbim başına felaket yağdırsın İNŞALLAH
  • OsmanOsman1 sa önce
    Kuduranların haddini bidirmek gerek, kapatalım üslerini, Topraklarımızı babasının çiftliği gibi kullanan postallı köpeklerini kovalım ki görsünler gününü, hadi reis dik dur eğilme kapat üslerini kov postallı köpeklerini Türkiye arkanda;
  • hüs coşhüs coş52 dk önce
    isabetli bir karar . bir kere daha dünyayaı hegomansı altına almaya çalıştıklarını isbat etmiş olurlar.Türk askeri Afganistan dan çekilmeli. incirlik kapatılmalı nükleer silahlara el konulmalı. amerika için dini bir papaz olarak yutturulan casusları hapishaneyegeri gönderilmeli.
  • Ahmet TanerAhmet Taner1 sa önce
    Yalancı, yıllarca Turkiye dahil tüm dunyayı sömürdünüz. Dünyaya piyasaya 21trilyondolar, borcunuz var ve asla ödemeyeceksiniz. İthalatta dolar kullananlardan sözgelimi %5 ek fon alınsın. Bunu tüm dünya ülkeleri yapsa, yalacının bizi kullanadurdunuz yalanları elinde patlar. İnşallah birileri akıl eder.
  • AAAA1 sa önce
    BU GERİ ZEKALI TRAMP EGOSUYLA YAŞIYAN BİR AHMAK AMERİKA KAĞITI BOYAYIP DOLAR DİYE KURDUĞU FIRILDAK SİSTEMDE MİLLETİN MALINI EMEĞİNİ ÇALIYOR BU SALAK KENDİ DÜZENİNİ BİLE ANLAMAMIŞ SANKİ DOLARIN ABD YE BİR MALİYETİ VAR AMA ABD Yİ YIKSA YIKSA BİZİM AHMAK YIKACAK O YÜZDEN HAYDİ TRAMP DİYORUZ HER İŞTE BİR HAYIR VARDIR BİZİM GİBİ ÜLKELERDE YAN GELİP YATMAYI BIRAKIRLAR ATRIK ÖYLE MALİYEYİ İMF YE GÜVENLİĞİ NATOYA SİYASETİDE ABD YE BIRAKIRSAN OLACAK BUDUR DIŞARIDAKİ BİRLİKLERİMİZİN ÇOK DİKKATLİ OLMASI LAZIM SURİYE IRAK GİBİ BU AHMAK SIRF EGO SU İÇİN ALLAHcc KORUSUN BİZİ EZMEK İÇİN BİR ZARAR VERMEK İSTEYEBİLİR
  • bakibaki1 sa önce
    anlamıyorum...koca rusya ve çin arkamızda.avrupa bize destek veriyor.para yardımı sözü veriliyor.ama adam bir tehdit ediyor ve yine dolar yükseliyor.nasıliş bu birisi açıklasın.bu kadar zayıfız bu kafire karşı.
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