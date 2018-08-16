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Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

Siyonist kuklası ABD Başkanı Donald Trump, ekonomiye ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:09
Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

Dünyada kimsenin tehditlerini umursamadığı, ülkesini ekonomik çıkmaza götüren, bu yüzden ülke medyasının da sürekli eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından ekonomiye dair bir mesaj paylaştı.

Trump şunları söyledi:

Ülkemiz vergiler üzerine inşa edildi ve bu vergiler şimdi bizi, benim başkanınız olarak devraldığım korkunç ve adil olmayan anlaşmaların aksine, yeni büyük ticari anlaşmalara götürüyor. Diğer ülkelerin gelip büyük Birleşik Amerika'nın zenginliğini çalmasına izin verilemez! Yeter!

Donald Trump 10 Ağustos'ta ABD'nin Türkiye'den alüminyum ve çelik vergisini ikiye katladığını bildirmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:09
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. ekonomi
  4. vergi
  5. ABD'nin yaptırım kararı

YORUM YAZ

  • doğrucu davutdoğrucu davut44 dk önce
    amerika;nın gorbaçov`;u biraz daha gayret ufukta sonunuz görülüyor
  • dürüstdürüst37 dk önce
    Sizden izin isteğen sünepe,kişiliksiz bir Türkiye yok artık efendiler buna alışın artık beyler(!!!!!!!).
  • aliali54 dk önce
    coni, asıl sen dünyanın zenginliğini çaldın, hayatları yok ettin sende inşallah yok olacaksın.
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