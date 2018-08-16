Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

Dünyada kimsenin tehditlerini umursamadığı, ülkesini ekonomik çıkmaza götüren, bu yüzden ülke medyasının da sürekli eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından ekonomiye dair bir mesaj paylaştı.

Trump şunları söyledi:

“Ülkemiz vergiler üzerine inşa edildi ve bu vergiler şimdi bizi, benim başkanınız olarak devraldığım korkunç ve adil olmayan anlaşmaların aksine, yeni büyük ticari anlaşmalara götürüyor. Diğer ülkelerin gelip büyük Birleşik Amerika'nın zenginliğini çalmasına izin verilemez! Yeter!”

Donald Trump 10 Ağustos'ta ABD'nin Türkiye'den alüminyum ve çelik vergisini ikiye katladığını bildirmişti.