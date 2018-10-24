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Trump yine o isme yüklendi: En büyük tehdit

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FED Başkanı Jerome Powella'a karşı eleştirilerini sürdürdü.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:40
Trump yine o isme yüklendi: En büyük tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal’a dün verdiği röportajda, “Gün geçtikçe faiz oranlarının şiddetini arttırmaktan çekinmiyor” diyerek, eski Başkan Barack Obama’nın “sıfır faiz oranı” söylemini hatırlattı.

FED bu yıl her biri çeyrek puan olmak üzere üç kez faiz artırımına gitti ve Trump’ın göreve başlamasından bu yana ise faiz artırımlarının sayısı altı oldu. Federal Fon Faizi (FED’in gösterge faizi) için hedef aralık yüzde 2-2.25’te ve bu seviye tarihi standartlarda düşük seviyeleri işaret ediyor.

"FED en büyük tehdit"

ABD Başkanı Trump, FED’e faiz artırımları konusunda defalarca tepki gösterirken, son dönemde eleştirilerinin dozunu artırdı. Trump geçen hafta yaptığı açıklamada FED’i “en büyük tehdit” olarak niteledi ve son bir ayda hisse senedi piyasalarında görülen satış dalgalanmasından FED’i suçladı.

ABD ekonomisi yıllık bazda ikinci çeyrekte yüzde 4,2 oranında büyüme göstererek son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hükümet tarafından Cuma günü ilk kez tahminlerin yayınlanması beklenilirken analistler bu tahminlerin yüzde 3,3’e ulaşmasını öngörüyor.

Trump’a eski Başkan Janet Yellen’in yerine Jerome Powell’ı getirmesinden pişmanlık mı duyduğu sorusuna, “Bunu söylemek için çok erken” şeklinde cevap verdi. Trump, hangi koşullar altında Powell’ı görevden uzaklaştıracağına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçınarak “Bilmiyorum” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:40
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