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Trump yine Londra Belediye Başkanı Han’a yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump:- "Londra’nın bir an önce yeni bir belediye başkanına ihtiyacı var. Han, tam bir felaket ve daha da kötüye gidiyor"

16 Haziran 2019 Pazar 00:17
Trump yine Londra Belediye Başkanı Han’a yüklendi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’da Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile ilgili "Londra’nın bir an önce yeni bir belediye başkanına ihtiyacı var. Han tam bir felaket ve daha da kötüye gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, İngiliz yazar ve belgesel yapımcısı Katie Hopkins’in Londra’da son 20 saatteki suç sayısına dikkat çeken “Bıçakçı-Şehirde 20 saatlik güncelleme: 2 kişi bıçaklanarak öldü, 1 kişi silahla öldürüldü, 3 kişi bıçaklandı ama ölmedi. Wandsworth & Tower Hamlets. Han’ın Londonistan’ı burası.” paylaşımına yorum yaptı.

Trump, "Londra’nın bir an önce yeni bir belediye başkanına ihtiyacı var. Han, tam bir felaket ve daha da kötüye gidiyor.” görüşünü savundu.

Donald Trump, 3 Haziran’daki İngiltere seyahatinin hemen başında, uçağının Stansted Havalimanı'na inmesinin hemen ardından ziyarete karşı çıkan Han'ı Twitter'da hedef almıştı.

ABD Başkanı Trump mesajında, "Anlatılanlara göre Londra Belediye Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadık Han, İngiltere'nin en önemli müttefiki olan ABD'nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik göstermekte. Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik." ifadesini kullanmıştı.

Müslüman olan Han'ı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'ya benzeten Trump, aradaki farkı Londra Belediye Başkanı'nın "yarı boyda" olması şeklinde göstermişti.

Londra'da Trump karşıtı gösterilerde Han'ın verdiği izin çerçevesinde "bebek Trump" şeklindeki dev bir balon da kullanılmıştı.

Trump için kırmızı halı serilmesine karşı çıkan Han, Trump’ı 1930 ve 1940'lardaki Avrupalı diktatörlere benzetmişti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 00:17
  1. Londra
  2. Sadık Han
  3. Trump

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